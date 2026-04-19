基輔街頭驚傳隨機槍殺案釀6死14傷 槍手挾持人質談判未果被擊斃

一名出生於俄羅斯的男子在基輔市區隨機槍殺民眾，接著躲入超市並挾持人質，過程中造成至少6人死亡、14人受傷，這名槍手最後遭警方擊斃。（路透）

烏克蘭首都基輔18日發生隨機殺人案，一名出生於俄羅斯的男子在基輔市區南部的霍洛西伊夫斯基區（Holosiivskyi）街頭隨機槍殺民眾，接著躲入超市並挾持人質，過程中造成至少6人死亡、14人受傷，這名槍手最後遭警方擊斃。

綜合外媒報導，烏克蘭檢察總長克拉弗成柯（Ruslan Kravchenko）指出，嫌犯是一名58歲男子，他在俄羅斯首都莫斯科出生，初步報告指出，男子使用的是「自動武器」。克拉福成柯透露，14名傷者中有一名12歲男孩，他的父母也在這起事件中喪生。

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烏克蘭內政部長克里緬科（Ihor Klymenko）透過聲明指出，警方試圖透過談判人員與槍手談判後，但談判未果，特警部隊強行進入超市，槍手在拒捕過程中被擊斃。克里緬科表示，槍手在街上隨機犯案時，是近距離射殺無辜民眾，所以受害者幾乎沒有生存可能。

烏克蘭總統澤倫斯基也提到，槍手曾在烏克蘭東部頓內茨克州居住一段時間，並有犯罪紀錄，在槍手持槍犯案前，他將他居住的公寓放火燒毀。

這起隨機殺人案在基輔當地引起重大關注，有當地市民坦言：「我無法理解，為何俄羅斯人除了透過空襲殺害烏克蘭人之外，人們還會在街頭被殺。」烏克蘭安全部門表示，這起槍擊事件已視為恐怖主義行為進行調查，但槍手犯案動機並沒有對外透露。

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