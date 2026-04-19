美媒：荷莫茲海峽再陷危機　川普召開白宮戰情室會議

兩名美國官員透露，美國總統川普今天上午召開白宮戰情室會議，和多位高層官員討論荷莫茲海峽新危機，以及與伊朗的談判事務。

美國Axios新聞網報導，美伊兩國情勢目前正處於關鍵時刻，現行停火協議預計於3天後到期，然而雙方尚未敲定下一輪會談日期。

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一名美國高階官員表示，如果近期未能取得突破，戰事恐於數日內再度爆發。

根據另一名美國官員，出席戰情室會議的人包括副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及財政部長貝森特（Scott Bessent）。范斯預計參與下一輪美伊談判。

其他與會者還有白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）、中央情報局長雷克里夫（John Ratcliffe）與美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）。

白宮婉拒就此事置評。

Axios指出，根據一名知情人士，關於限制伊朗鈾濃縮技術及濃縮鈾庫存，美伊雙方原本在縮小分歧方面取得進展，但隨後荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）緊張局勢再度升溫。（編譯：洪培英）1150419

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