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    川普開口「禁止」再轟黎巴嫩 納坦雅胡震驚急向白宮討說法

    2026/04/18 18:00 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普（右）、以色列總理納坦雅胡（左）。（美聯社檔案照）

    美國總統川普（右）、以色列總理納坦雅胡（左）。（美聯社檔案照）

    美國總統川普17日發文表示，以色列「被美國禁止」再轟炸黎巴嫩，這番說法令以色列震驚，根據消息人士說法，總理納坦雅胡是透過媒體才得知此事，顯然事先未經溝通，以國政府已緊急要求白宮釐清。

    美國新聞網站Axios 17日報導，一名美國消息來源、以及另一名了解內情的消息人士透露，川普該篇發文所言，令以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和他的幕僚驚訝，認為與美國國務院16日公布的以色列和黎巴嫩停火協議內容不一。

    以色列與黎巴嫩16日展開為期10天的停火。川普17日發文說，「以色列將不再轟炸黎巴嫩，他們被美國禁止這麼做，夠了！」Axios報導指出，川普該篇發文暗示，他是在發出命令，以色列別無選擇，只能遵守，這在美國其他任政府會是難以想像的。川普之後接受Axios訪問時，也重申他希望以色列停止攻擊黎巴嫩，「以色列得住手，他們不能繼續轟炸建築物，我不會允許」。

    消息人士說，川普的發文令納坦雅胡和其團隊措手不及，因為以國政府是透過媒體得知發文內容，納坦雅胡個人也大感震驚和擔心。為此，包括以色列駐美國大使萊特爾（Yechiel Leiter）在內，以國政府急忙了解美國政策是否有所改變；以國官員詢問白宮，尋求釐清此事，並強調川普的說法不符合停火協議。

    對納坦雅胡來說，以黎停火協議極具政治敏感性，他的政府也已強調，不會受停火協議限制，而停止在必要時打擊受伊朗支持的黎國激進組織「真主黨」（Hezbollah）。根據該協議，以色列承諾停止對黎巴嫩境內平民、軍事和其他的國家性目標，發動攻擊性軍事行動，但是保留在停火期間採取軍事行動的權利，以「隨時針對有計畫的、迫在眉睫的、或者持續的攻擊進行自衛」。

    一名美國官員回覆Axios的詢問，也提出類似說法，表示「總統推動以黎停火協議，清楚申明，以色列將不會對黎巴嫩目標發動任何攻擊性軍事行動，但是保留針對有計畫、迫在眉睫或正進行中的攻擊，行使自衛權」。

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