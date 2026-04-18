泰國潑水節驚傳被噴「迷姦藥」 受害正妹稱：不只她受害

泰國女子控訴，在潑水節被潑到含有迷姦藥的液體。（圖擷取自社群平台@jeeeppji「TikTok」）

日前有名泰國女性在社群平台「TikTok」，貼出就醫畫面與藥檢證明，控訴她在曼谷參加潑水節活動時，疑似被摻有GHB（俗稱迷姦藥）的水槍擊中，昏倒在醫院，院方也證實，在她體內驗出相關成分。

綜合媒體報導，女子表示，她在當晚10點左右抵達現場，在晚上11點飲用飲品後開始出現抽搐、口吐白沫等症狀，並於凌晨1點被往醫院。她表示，當時飲品一直有遮蓋，她的男友也飲用同一杯飲料，卻未出現任何異常，因此她懷疑藥物並非是喝來的。

請繼續往下閱讀...

她進一步提到，沒有接受陌生人的飲品，因此懷疑藥物可能是透過水槍反覆噴射進入口鼻，還聲稱她並非唯一受害者。隨後，她在社群媒體上傳醫院的檢驗，表示體內檢測證實含有相關成分。

她的說法在網路上引發了褒貶不一。一些網友質疑她的說法，認為GHB以這種方式使用成本太高；而另一些用戶則表示，她入口的水量不太可能引起如此嚴重的症狀。

GHB之所以被稱為「迷姦藥」，是因為它經常被濫用於犯罪活動，尤其是在性侵犯案件中。少量GHB可導致嗜睡、頭暈、意識混亂甚至昏迷，使犯罪者有機可乘，侵害受害者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法