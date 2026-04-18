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    首頁 > 國際

    控以色列拿安全為藉口奪取「更多土地」 土耳其外長：必須停止

    2026/04/18 16:48 編譯張沛元／綜合報導
    土耳其外長費丹18日在「安塔利亞外交論壇」上指控，以色列把安全當作擴張領土的藉口。圖為費丹17日在該論壇上發言。（美聯社）

    土耳其外長費丹18日在「安塔利亞外交論壇」上指控，以色列把安全當作擴張領土的藉口。圖為費丹17日在該論壇上發言。（美聯社）

    土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）今天（18日）指責以色列拿安全來當奪取「更多土地」的藉口。

    費丹在於土國舉行的「安塔利亞外交論壇」（Antalya Diplomacy Forum）上說，「以色列不是為了自身安全，而是為了更多土地。安全被（以色列總理）納坦雅胡政府當成佔領更多土地的藉口。」

    自2023年10月7日，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」（Hamas）越境攻擊以色列與引爆加薩戰爭以來，土耳其與以色列的緊張關係持續升高。

    費丹說，以色列在國際社會製造1種假象，聲稱以國是為了自身安全，但實情已更為清楚，特別是近年來…（以色列的目的）非僅於此」；從巴勒斯坦土地、加薩走廊、約旦河西岸、東耶路撒冷，到如今對付黎巴嫩與敘利亞，費丹說，以色列正在中東地區「持續佔領與擴張」。

    「我認為這必須停止。」費丹說，以色列必須了解到，在中東地區和平存活的唯一之道，是讓其他國家也能享有自身安全、領土完整與自由，而非對這些國家動用武力。

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