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    首頁 > 國際

    伊朗之後換你！川普親曝可能對「這1共產政權」展開軍事行動

    2026/04/18 17:17 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普。（美聯社）

    美國總統川普。（美聯社）

    美國川普政府今年1月生擒委內瑞拉強人總統馬杜羅（Nicolás Maduro）後，2月28日又與以色列聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，斬首最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在內40多名軍政高層。目前美伊雖然暫時停火，但談判並不樂觀之際，川普又再次透露「可能對古巴採取軍事行動」，引發輿論熱議。

    白宮官方X「Rapid Response 47」今天（18日）發布川普在空軍一號上受訪的影片截錄，記者提到最近有消息傳出五角大廈正準備對古巴採取軍事行動，直球向川普提問「下一個目標會不會是古巴？」，川普回應「這要看你怎麼定義軍事行動」。

    記者進一步詢問「像對委內瑞拉或伊朗的那種行動嗎？」，川普直言「說真的，很有可能，但就像比爾·柯林頓（Bill Clinton，美國前總統）說過的，這還是得看你對『軍事行動』的定義是什麼。你懂我的意思嗎？還是不懂？」

    幾天前川普在白宮發表演說時，重申古巴是個「失敗的國家」，並稱「我們結束這場戰爭（對伊朗戰爭）後可能會去古巴看看」。

    今年初逮捕馬杜羅行動成功後，川普政府就進一步對古巴共產政權展開動作，包括封鎖古巴的石油來源、施壓拉美國家終止與古巴的醫療合作計畫、動員拉美國家外交孤立古巴等等，川普也公開要求古巴共和國主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel）下台。

    不過迪亞斯-卡內爾拒絕辭職，宣稱自己願意「無條件」進行對話，但堅決拒絕任何在外部壓力下辭職的提議。

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