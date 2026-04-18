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    首頁 > 國際

    印度阿北搭機竟意圖性侵鄰坐女乘客 最嚴重下場曝

    2026/04/18 16:49 即時新聞／綜合報導
    52歲的印度籍男乘客，因涉嫌在飛往澳洲的酷航班機上，試圖性侵坐在他旁邊的一名女子而被捕。（美聯社資料照）

    52歲的印度籍男乘客，因涉嫌在飛往澳洲的酷航班機上，試圖性侵坐在他旁邊的一名女子而被捕。（美聯社資料照）

    52歲印度籍男乘客涉嫌在飛往澳洲的酷航班機上，試圖性侵坐在旁邊的女子而被捕。澳洲當局說，最重可判處監禁12年。

    綜合媒體報導，澳洲聯邦警察稱，查胡安（Sudhir Kumar Chahuan）被指控，13日荅 酷航從新加坡飛往澳洲珀斯途中，意圖性侵鄰坐女乘客，事發當下，女乘客迅速向機組人員求助，被安排到其他座位。

    在通知執法部門後，機組人員緊盯查胡安，飛機降落，澳洲聯邦警察立刻在珀斯機場逮捕他。查胡安涉及未經同意發生性行為罪以及多項未經同意實施猥褻行為罪，澳洲警方說，最嚴重的罪名在澳洲可判最高12年監禁。

    澳洲聯邦警察與西澳性侵調查小組展開聯合調查。查胡安已被還押候審，17日再次出庭。執法人員重申，將嚴肅對待任何在班機上發生的不當或違法行為，呼籲乘客一旦發現相關行為應立即檢舉。

    針對此案，酷航對新加坡媒體《8視界新聞》回應，涉事乘客在航班抵達珀斯後，已移交當地相關執法當局處理，案件已進入司法程序，酷航不便進一步評論。

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