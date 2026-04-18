人類還在進化！ DNA研究揭驚人變化：紅髮變多、男性禿頭減少

研究指出，人類外觀特徵仍持續受基因演化影響，其中與男性型禿頭相關的基因比例可能出現變化。（資料照）

人類並未停止進化，而且變化可能已經出現在現代人身上。最新研究顯示，過去數千年間，人類基因持續發生變動，包括紅髮相關基因比例上升，以及男性型禿頭相關基因減少，顯示自然選擇仍在影響人類外貌與身體特徵。

根據《Live Science》報導，這項研究由哈佛醫學院與博德研究所（Broad Institute）團隊進行，並發表於國際期刊《Nature》。研究人員分析約1.6萬筆來自歐亞地區的古代與現代人類DNA樣本，時間跨度約1萬年，並透過新統計方法，比較不同時期基因變異的變化趨勢，以辨識自然選擇在長時間中的影響。

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研究的核心方法，是追蹤特定基因變異在不同年代族群中的出現頻率。當某種基因在近代人群中比例增加，通常代表該特徵在過去環境中較有利，因而被保留下來。

分析結果顯示，與紅髮相關的基因變異比例呈現上升趨勢，而與男性型禿頭相關的基因則逐漸減少。此外，部分與免疫系統有關的基因也出現變動，顯示人類仍持續適應疾病與環境壓力。

研究指出，人類進化並未消失，而是轉為較細微且分散的形式進行。這些變化不像遠古時期那樣劇烈，而是透過長時間累積，逐漸反映在基因結構中。

研究團隊表示，過去之所以難以察覺，是因為相關變化幅度較小，且分布於不同族群之中，直到大型基因資料分析出現後，這些趨勢才得以被系統性辨識。

環境與生活方式 持續改變人類基因

研究人員指出，農業發展、飲食改變以及疾病環境，都是推動人類基因變化的重要因素。當某些特徵有助於適應環境時，相關基因就更可能被保留下來。

不過研究也強調，這類結果主要來自統計分析，不同地區與族群之間仍可能存在差異，相關機制仍需進一步研究釐清。研究觀察的是基因層級的長期變化，並不代表個人外貌會在短時間內出現明顯改變。

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