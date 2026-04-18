台灣女遊客遊戲輸了！竟闖美國超市嘗試「零元購」 遭警逮捕

警察到場後，女子拿出一本台灣護照，表示自己是遊客。（取自YouTube頻道警張時刻）

YouTube頻道「警張時刻」經常分享美國警察處理離奇、特殊案例的過程，擁有不少台灣粉絲訂閱。然而有觀眾近日在一段新影片中，赫然發現犯案人竟是一名台灣籍的女子。該女子因闖入美國賣場行竊被逮，受警察訊問時竟稱她玩「真心話大冒險輸了」。影片曝光後，不少網友直呼「丟臉丟到國外」。

影片中可見，這名台灣女子在美國知名連鎖賣場TARGET偷了價值293美元的商品，被賣場人員當場報警並攔下，帶到辦公室等待警察到來。警察到場後，女子拿出一本台灣護照，表示自己是遊客，還一臉輕鬆地和賣場人員、警察閒聊。警察還告訴她，她的名字發音很難，並稱「我覺得普通話是世界上最難的語言。」

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訊問過程中，即便得知她可能將被逮捕，女子還笑得出來，並表示自己和朋友玩真心話大冒險輸了，被指派來偷東西。朋友還列了一張詳細清單，要求偷竊指定品項，且不能被抓到。一番話讓警察與賣場人員聽了之後相對無言。由於現場氣氛太過輕鬆，女子也坦承行竊，一名警察甚至差點忘記遵照SOP，宣讀「米蘭達權利」就想訊問問題，遭上級帶出房間責罵一頓。

女子表示，她和朋友在家玩真心話大冒險，被指派來偷東西，朋友還說金額若低於100美元，店家是不會報警的。她還離譜地詢問警察，她和朋友是3到5個人一起玩，這樣是否可偷300至500元價值的商品？警方則無奈表示，這恐怕行不通，最後將她上銬逮補。

由於女子態度配合，上銬過程也十分順利，警方還特地留了多一點的空隙讓她雙手有微小的空間活動。警方也安慰她，她可以帶上任何隨身物品，在監獄登記後，記得打給朋友說：「嘿，把我保釋出去！」女子也詢問警方保釋金大概會多少錢？而警察回答大概是250美元，不過金額可能會變動。

女子難堪地被上銬走出超市大門，等待縣警抵達時，警察再度問她：「妳來自哪裡？」她回答：「台灣，中華民國。」還問警察：「你有去過嗎？」不過警察並不知道台灣在哪，還問她：「離菲律賓近嗎？」「那邊熱嗎？」聊天過程中，警察還稱讚她：「你英語說得真好！」而她則謙虛表示：「沒有啦，我不覺得。」

女子遊戲輸了偷竊 獄方人員傻眼

最後，女子在警員護送下來到監獄，監獄人員得知她因為玩真心話大冒險輸了而去偷竊，都感到相當不可思議，但一名男獄警則說：「我理解，現在小孩都這樣幹。」不過警察說，要是是自己，會要求換一個冒險懲罰。最後頻道顯示資料表示，女子被控竊盜，送入當地監獄，保釋金額為250美元。

頻道下方，湧入大量台灣網友留言，紛紛表示：「蠢人無國界，做錯事還在嬉皮笑臉」、「估計在台灣聽到錯誤資訊，以為美國零元購沒事」、「丟臉丟到國外」、「毫無羞恥心！丟人現眼！」

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