日艦通過台海 美專家：可能是回應中國東海空域限制

日本海上自衛隊「雷」號護衛艦通過台灣海峽，美專家對此分析，這類通行完全符合國際法賦予各國的權利，可能是東京方面認為有必要藉此回應中國在東海等區域劃設為期40天的空域保留區。（圖：取自日本海上自衛隊網站）

日本海上自衛隊「雷」號護衛艦通過台灣海峽，美專家對此分析，這類通行完全符合國際法賦予各國的權利，可能是東京方面認為有必要藉此回應中國在東海等區域劃設為期40天的空域保留區。

中國外交部指日本自衛隊艦艇於台北時間17日通過台灣海峽，已向日方提出強烈抗議；共軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。台灣國防部則說，國軍運用聯合情監偵手段，針對台灣周邊海、空動態，均能有效掌握，對個案細節沒有評論。

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對於日艦再度通過台海，華府智庫美國企業研究所（AEI）資深研究員、亞洲安全議題專家古柏（Zack Cooper）今天以電子郵件回覆中央社記者提問表示，「若這只是正常的活動，我並不會感到驚訝」，這類通行完全符合國際法賦予各國的權利。

他指出，但也有一種可能是，東京方面認為有必要藉此回應中國在東海劃設空域保留區。他不認為日本此舉會對中日關係產生重大影響，在中國對日本首相高市早苗發動施壓行動後，雙方關係已相當緊張。

「華爾街日報」日前報導，中國自3月27日至5月6日在黃海與東海保留「空中任務通告」區，飛行器進入劃設空域可能面臨危險與限制。

日媒報導，日本政府相關人士透露，這是海上自衛隊艦艇第4次通過台灣海峽，距離上次相隔約10個月。前3次分別在2024年9月、2025年2月及同年6月。

去年11月高市早苗在日本國會答詢有關「台灣有事」的言論引發北京不滿，並祭出反制措施。報導指出，日本政府考量到高市先前在國會提及「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的發言，被中方批評為暗示可能介入台海衝突，並被用於對日輿論戰，因此在時機選擇上更為審慎。

這段期間，高市已向主要國家領袖說明日本立場及日中關係現況，研判外部環境逐步成熟，決定恢復台海通行行動。美國與日本立場一致，認為台海屬於國際水域，各國享有航行自由，美軍也持續派遣艦艇通過。

「雷」號護衛艦通過台海後，南下前往南海，將參與美國與菲律賓的聯合軍事演習。

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