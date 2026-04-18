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    首頁 > 國際

    美最強鑽地彈也打不到？這座核設施埋了多深

    2026/04/18 12:08 編譯陳成良／綜合報導
    衛星影像顯示伊朗「鎬頭山」（Pickaxe Mountain）的地下隧道工程。（美聯社）

    衛星影像顯示伊朗「鎬頭山」（Pickaxe Mountain）的地下隧道工程。（美聯社）

    美軍動用最強鑽地炸彈攻擊伊朗核設施，卻有一處目標至今碰不到。專家指出，這座藏在山中的地下設施埋得更深，甚至可能超出現有武器的打擊極限。

    根據《紐約時報》報導，衛星影像與安全機構分析顯示，這處名為「鎬頭山」（Pickaxe Mountain）的地下設施，埋藏深度比先前遭重擊的福爾多（Fordo）設施還要深約610公尺。安全分析人士指出，即便使用專為摧毀加固掩體設計的重型鑽地彈，也可能難以穿透其核心。

    厚重岩層形成天然護盾 爆炸威力難深入

    為了摧毀地下設施，美軍在先前的行動中曾投下重達1萬3600公斤的「大型鑽地彈」（MOP），但這類武器對「鎬頭山」是否有效仍有疑問。換句話說，即便炸彈精準擊中山體，爆炸威力也可能在厚重的花崗岩層中被削弱，無法深入核心。

    問題不是炸彈不夠強，而是目標深到連炸都碰不到。由於這座設施被外界認為設計目的在於降低空襲效果，美方的應對方案引發討論。報導引述分析指出，美方內部曾出現是否採取更高風險地面行動的討論，包括派遣特種部隊進入設施內部進行破壞，或採取其他手段使設施無法運作。

    報導引述專家分析指出，地面行動具備極高軍事風險。分析並指出，若設施內已存放高濃縮鈾，強行炸毀可能使核料被掩埋於瓦礫之中，增加後續處理難度。

    目前國際原子能總署（IAEA）仍無法獲准進入該設施。白宮針對相關動向表示，川普總統不會預告軍事細節，但強調美方不允許伊朗擁有核武。據報導，相關動向也使外界關注，若空襲手段難以奏效，該區域問題的後續發展將面臨更多不確定性。

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