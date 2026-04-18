台灣女子涉嫌走私毒品被捕 查獲量創日警新紀錄

日本東京都警視廳今天宣布，一名50歲台灣劉姓女子涉嫌走私約4公斤依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）粉末闖東京羽田機場，被警方依涉嫌違反醫療品醫療機器法等現行犯逮捕。（資料照）

日本東京都警視廳今天宣布，一名50歲台灣劉姓女子涉嫌走私約4公斤依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）粉末闖東京羽田機場，被警方依涉嫌違反醫療品醫療機器法等現行犯逮捕。

「讀賣新聞」報導，這是日本警方迄今查獲最大量的依托咪酯（Etomidate）。

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根據警方說明，犯嫌本月16日涉嫌與同夥共謀，把約4公斤的依托咪酯藏在託運行李之中，並從泰國走私到羽田機場，被海關檢查時遭查獲。

她接受偵訊時表示，「行李箱是跟朋友所借，不知道裡面裝著依托咪酯」，否認犯行。

當時，依托咪酯的粉末被分成4小包藏匿在行李箱底部的夾層。東京都警視廳研判，犯嫌可能負責運毒，將調查背後的走私組織。

日本政府厚生勞動省（相當於衛福部）去年5月已經把依托咪酯列為禁止持有或使用的指定藥物。

依托咪酯的醫療用途為短暫麻醉劑，濫用則具有致幻、麻醉、肌肉痙攣、運動不協調、抽搐等副作用，常見於摻入電子煙油中，俗稱睡眠煙彈、上頭煙、喪屍煙彈等。

而依托咪酯已經被台灣列為第二級毒品。

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