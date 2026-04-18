英國驚爆連續搶案！目標是寶可夢卡牌店

英國近日爆發連串針對卡牌專賣店的「砸店搶劫案」，歹徒手法專業、迅速，多間店家損失慘重。卡牌店示意圖，與新聞無關。（歐新社）

寶可夢（Pokémon）卡牌不只是童年回憶，如今已成為投資客眼中的「紙黃金」，也意外引發嚴重的犯罪潮。英國近日爆發連串針對卡牌專賣店的「砸店搶劫案」，歹徒手法專業、迅速，多間店家損失慘重。警方研判背後可能是一波有組織的連續犯罪。

根據《BBC》報導，位於柴郡沃靈頓（Warrington）的卡牌店「神聖收藏品」（Celestial Collectibles）近日淪為受害者。店主格倫迪（Chris Grundy）憶述，歹徒行徑極為囂張，他們先開運輸車停在門口，用刷子撥開監視器鏡頭，隨後擊碎玻璃闖入。

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「僅僅4分鐘，整間店就被洗劫一空。」格倫迪（Chris Grundy）痛心地表示，雖然高單價物品鎖在保險箱，但架上大量的評級卡、收藏盒仍被搜刮殆盡，損失估計高達4萬英鎊（約新台幣168萬）。而另一名布里斯托的店主傑克威（Sam Jackway）更是在復活節期間，透過手機監控「全程目睹」自己店舖被闖入，對心理造成巨大打擊。

寶可夢卡牌價值在後疫情時代迎來爆發性成長。拍賣專家指出，近期一場拍賣會的交易額就突破150萬英鎊（約新台幣6300萬）。最令全球震撼的紀錄，莫過於知名網紅保羅（Logan Paul）以1650萬美元（約新台幣5.3億元）購入一張極稀有的「皮卡丘插畫師」卡片。

拍賣行專家拉夫特里（Roy Raftery）直言，現在竊賊已經盯上這塊大餅，「他們雖然不一定懂卡片的稀有度，但知道這東西非常值錢，且搶卡店比起搶銀行或銀樓，難度低、獲利高。」

這並非單一案件。根據報導，包含布里斯托、諾丁漢、彼得伯勒等城市皆接連傳出災情，其中彼得伯勒一家零售商損失更飆破8萬英鎊（約新台幣336萬）。柴郡警方證實，目前正與全國各區警力保持聯絡，研判這是一波有組織的連續犯罪。

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