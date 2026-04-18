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    首頁 > 國際

    川普稱UFO資料審查發現「有趣」文件 預告近期公布

    2026/04/18 10:52 中央社
    美國總統川普今天表示，他的政府對「不明飛行物」（UFO）相關資料的審查，發現了許多「有趣」的文件，並補充說，首批檔案預計很快將公布。（美聯社）

    美國總統川普今天表示，他的政府對「不明飛行物」（UFO）相關資料的審查，發現了許多「有趣」的文件，並補充說，首批檔案預計很快將公布。（美聯社）

    美國總統川普今天表示，他的政府對「不明飛行物」（UFO）相關資料的審查，發現了許多「有趣」的文件，並補充說，首批檔案預計很快將公布。

    川普在由保守派團體「美國轉捩點」（Turning Point USA）主辦的一場活動上，對支持群眾說：「我得說，我們發現了許多非常有趣的文件，第一波發布很快、很快就會開始，所以你們可以去看看那些現象是否屬實。」

    川普於今年2月指示美國各機構開始公布關於UFO、「不明空中現象」（UAP）以及可能的外星生命的政府檔案，理由是公眾對這項議題有強烈興趣。

    路透社報導，川普是在指控前總統歐巴馬（Barack Obama）不當分享機密資訊後，下令進行這項審查。歐巴馬先前曾在播客（podcast）訪談中稱外星人「真實存在」。

    歐巴馬後來澄清說，他在總統任內沒有看到任何外星接觸的證據，不過他表示，宇宙中其他地方存在生命的統計可能性很高。

    就川普而言，他曾表示自己也未見過外星人的證據，並對外星人是否存在仍不確定。

    近年來，五角大廈已對UFO報告進行調查，高階軍事領袖曾於2022年表示，他們沒有發現任何證據表明外星人曾造訪地球或在此墜毀。

    五角大廈2024年的一份報告指出，美國政府自二次世界大戰結束以來的調查，均未發現外星科技的證據，且大多數目擊事件都是對普通物體和現象的誤認。

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