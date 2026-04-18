AI新模型Mythos太強大無法公開 Anthropic與白宮破冰談合作

Anthropic最新AI模型Mythos，因能夠辨識大量軟體漏洞並找出可利用的攻擊路徑，強大到被自家評估「過於危險」而未對外公開發布。（路透）

美國人工智慧公司Anthropic最新AI模型Mythos，因能夠辨識大量軟體漏洞並找出可利用的攻擊路徑，強大到被自家評估「過於危險」而未對外公開發布。在外界日益擔心最新模型恐助長網路攻擊之際，川普政府已與Anthropic執行長在週五討論合作。

綜合外媒報導，Anthropic本月7日宣布新AI模型Mythos，稱其是「至今在編碼與代理任務方面能力最強的模型」。專家表示，Mythos能夠找出網路安全漏洞，並設計出利用這些漏洞的方法。這「攻防兼備網路能力」使其猶如雙面刃，既能夠補漏洞，也擁有使複雜網路攻擊更容易且更快速執行的能力。

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Anthropic已啟動「玻璃翼計畫」（Project Glasswing），有限制地開放Mythos，協助數十企業進行防禦性修補。Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）也上週表示，該公司已「與美國政府各部門官員進行了交談」，並表示願意與他們合作。

在Mythos推出前，美國政府與Anthropic在AI應如何被使用上意見不合。今年3月，Anthropic被貼上「供應鏈風險」的標籤後，已提起訴訟阻止五角大廈將其列入國家安全黑名單。但週五的會議表明，儘管川普政府對該公司採取強硬立場，但Anthropic的技術對美國政府來說可能至關重要。

白宮在一份聲明中表示：「我們討論了合作的機會，以及應對這項技術擴展所伴隨挑戰的共同方法與協議。」該聲明將這場會議形容為「富有成效且具建設性」。雙方也談到如何在創新與安全之間取得平衡。白宮表示，「我們期待持續這場對話，並將與其他領先的AI公司舉行類似討論。」

Anthropic也表示，這場會議「富有成效」，並討論了雙方「如何能在關鍵的共同優先事項上合作，例如網路安全、美國在AI競賽中的領先地位，以及AI安全」。

不過，針對這場與Anthropic的會議，川普週五在鳳凰城被記者詢問時表示，「我完全不知道。」

Anthropic執行長阿莫迪17日抵達白宮，與川普政府官員會面。（路透）

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