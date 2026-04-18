川普稱協議將含濃縮鈾移往美國 伊朗否認外運

美國總統川普今天表示，美國與伊朗達成的任何和平協議將包括雙方以挖掘機從伊朗核設施移除鈾，之後轉移至美國境內。伊朗則否認會將濃縮鈾運出國。（美聯社）

美國總統川普今天表示，美國與伊朗達成的任何和平協議將包括雙方以挖掘機從伊朗核設施移除鈾，之後轉移至美國境內。伊朗則否認會將濃縮鈾運出國。

法新社報導，伊朗外交部稍早表示，伊朗濃縮鈾庫存不會轉移到任何地方。

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川普在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）舉行的保守派「美國轉捩點」（Turning Point USA）運動集會上說：「有人問，我們要如何取得核塵（nuclear dust）？我們會和伊朗一同進去，動用很多挖掘機。」

他還說：「我們需要大家能想像得到最大的挖掘機。」

「不過我們會和伊朗一起進去，我們將會取得，很快就會帶回美國。」

川普此言進一步闡述他昨天稱伊朗已同意交出濃縮鈾的說法，但未提供具體移交細節。

美國指控伊朗囤積濃縮鈾，意圖製造核彈。川普常以「核塵」一詞指稱伊朗濃縮鈾庫存，不過有時也用這個詞指稱美軍去年6月空襲伊朗核設施後遺留的物質。

川普今天談及與伊朗達成和平協議的可能性時，語氣顯得愈來愈樂觀。他告訴法新社，目前「沒有癥結點」，協議「非常接近」達成。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普說，協議將包含美國掌管伊朗核材料，但伊朗官員駁斥。

川普還說，伊朗「在美國協助下」正移除「所有水雷」。他聲稱伊朗已同意「最重要的是永遠不擁有核武。他們將永遠不會擁有核武」。

伊朗一名高階官員告訴CNN，川普某些說法屬於「另類事實」。這名官員否認伊朗將把高濃縮鈾庫存運往國外或無限期停止鈾濃縮活動的說法，並警告這類公開發言可能讓持續中的外交談判變得複雜。

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