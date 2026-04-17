美伊和談進入最後衝刺 川普政府考慮解凍200億美元伊朗資產

據稱川普政府正考慮解凍伊朗資產，以換取德黑蘭當局交出其高濃縮鈾庫存。圖為川普16日出席內華達州拉斯維加斯的活動。（彭博社）

美國有線電視新聞網（CNN）17日報導，根據2名知情人士，作為與德黑蘭當局持續談判的一環，川普政府正在考慮解凍價值200億美元（約台幣6280.7億元）的伊朗資產。

儘管各造在若干領域仍有分歧，熟悉相關討論的消息人士告訴CNN，美國官員希望最快能在本週末敲定更廣泛的協議，以結束伊朗戰爭。

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包括與川普總統私交甚篤的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）在內的巴基斯坦首席調解人，近日一直與川普政府高官保持密切聯繫。穆尼爾日前親赴德黑蘭斡旋，17日與伊朗官員展開第3天會談；倘若調停會談成功，以及巴基斯坦能讓伊朗做出重大讓步，川普政府希望美伊官員最快能在本週末於巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行第2輪面對面會談，以敲定終戰協議。

消息人士指出，川普16日宣布以色列與黎巴嫩達成協議停火10天，對中東衝突協商有正面影響。在此同時，伊朗也釋出善意，配合以黎停火於17日一早宣布將全面重啟荷姆茲海峽。消息人士說，談判關鍵癥結仍是伊朗同意暫停濃縮鈾的持續時間，以及德黑蘭交出其仍持有的核子材料的相關討論。

其中一項提議是美國解凍伊朗資產，以換取伊朗交出其高濃縮鈾庫存。知情人士透露，伊朗已要求解除主要制裁以及解凍200多億美元的資產。這些討論目前仍在進行中，尚未定案。

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