稱伊朗不再封荷姆茲！ 川普2小時連發6文宣佈好消息 再批北約「沒用」

美國總統川普16日出席在拉斯維加斯舉行的活動。（彭博）

美國總統川普17日一連串發文，為伊朗戰爭以來，遭德黑蘭實質封鎖的荷姆茲海峽航運，以及以色列和黎巴嫩停火帶來好消息。他同時也再度批評北大西洋公約組織（NATO）「沒用」。

川普17日在「真實社群」（Truth Social）發文，先宣佈荷姆茲海峽航運全面開放的消息，寫道「伊朗已剛宣佈，伊朗海峽（指荷姆茲海峽）全面開放，準備全面通行」、「荷姆茲海峽已完全開放，並且準備恢復商業（航運）全面通行」。不過，川普指出，美軍對進出伊朗港口航運的封鎖，「依然有效且全面實施，直到我們與伊朗的交易100%完成」，他說，「這個過程應該會進行得非常迅速，大多數的要點都已經談過了」，意指美伊談判終戰協議。

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這兩篇發文前不久，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在X發文表示，「現在宣佈全面開放」所有商船通行該海峽。他表示，此舉為依照黎巴嫩的停火安排，並且在停火期間都將維持開放，德黑蘭允許船隻與伊朗協調後安全通過。

川普後續的發文進一步補充，伊朗「在美國協助下，已經移除或者正在移除所有的水雷」，並指「伊朗已經同意絕不再封鎖荷姆茲海峽，它（荷姆茲）不會再被當成武器對付全世界」。但他駁斥伊朗試圖將開放荷姆茲海峽協議，與以黎停火掛勾，發文說，「這份協議與黎巴嫩沒有任何關係，但是我們將讓黎巴嫩再次偉大」。川普也宣佈，以色列「被美國禁止」，不會再轟炸黎巴嫩。

《衛報》報導，川普在2小時內共貼出6篇發文，其中5篇更是在短短18分鐘內連續發出。除了慶祝伊朗開放荷姆茲海峽，川普也談到，北約提出在荷姆茲海峽事宜上協助美國，「現在荷姆茲海峽情勢結束了，我收到了北約來的電話，問我們是否需要協助。我告訴他們，離遠一點，除非他們只是想把船裝上石油」，發文接著批評「他們（北約）在有需要的時候毫無用處，紙老虎一個！」

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