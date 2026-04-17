尷尬！赫格塞斯朗誦改編聖經 錯用電影「黑色追緝令」虛構台詞

美國戰爭部長赫格塞斯15日在五角大廈的禮拜中帶領朗誦一段改編的聖經經文，卻被人發現是錯誤引用好萊塢電影「黑色追緝令」的一段虛構台詞。（法新社）

美國戰爭部長赫格塞斯15日在五角大廈的禮拜中帶領朗誦一段改編的聖經經文，卻被人發現是錯誤引用好萊塢電影「黑色追緝令」（Pulp Fiction）的一段虛構台詞，相當尷尬。

美國影劇新聞媒體「綜藝」（Variety）報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）當時表示要朗讀改編的以西結書25章17節（Ezekiel 25:17），並稱美軍本月稍早在伊朗營救1名受困飛官的「多沙1號」（Sandy 1）戰鬥搜救（Combat Search and Rescue, CSAR）任務便是誦念這段經文，「他們稱之為『戰鬥搜救25章17節』（CSAR 25:17），我認為這是呼應以西結書25章17節」。

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赫格塞斯接著朗誦：「被擊落飛行員的道路受到自私者的不義和惡人的暴虐從四方包圍，但以同袍情誼和職責之名引導迷途者走出黑暗幽谷的人是有福的，因為他是其兄弟的真正守護者、是真正找到迷途孩子的人。凡是試圖擄走與毀滅我兄弟者，我將以雷霆大怒對其施加極大報復。當我的報復降臨到你身上時，你將知道我的呼號是多沙1號。阿門。」

然而，宗教和政治議題部落格「1名公眾見證人」（A Public Witness）最早發現赫格塞斯改編引用的不是聖經經文，而是昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）執導的1994年電影「黑色追緝令」當中，男星山繆傑克森（Samuel L. Jackson）飾演的殺手溫菲德（Jules Winnfield）在開槍擊斃1名男子前，用正義口吻唸出的一段話。

片中的台詞是：「正義者的道路受到自私者的不義和惡人的暴虐從四方包圍，但以慈悲和善意之名引導弱者走出黑暗幽谷的人是有福者，因為他是其兄弟的真正守護者、是真正找到迷途孩子的人。凡是試圖毒害與毀滅我兄弟者，我將以雷霆大怒對其施加極大報復。當我的報復降臨到你身上時，你將知道我的名字是主。」

而這段台詞實際上是昆汀塔倫提諾擷取自1973年日本武打電影「獠牙保鑣」（Bodyguard Kiba，暫譯），片中虛構這段聖經經文，包括誤稱出自以西結書，僅將當中的「主」換成「保鑣千葉」。

欽定版聖經（King James Bible）中的以西結書25章17節是對非利士人（Philistines）宣告神的報復，實際內文是：「我要發烈怒責罰他們，向他們施行極大的報復。當我報復他們時，他們就知道我是耶和華。」

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