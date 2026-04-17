為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    軍頭慶祝洗白當總統搞大特赦！緬甸前總統獲釋 翁山蘇姬減刑

    2026/04/17 17:36 編譯張沛元／綜合報導
    緬甸前文人政府的總統溫敏獲釋。（法新社檔案照）

    緬甸前文人政府的總統溫敏獲釋。（法新社檔案照）

    拜新當選與就職的緬甸總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）大赦免之賜，自2021年初軍方發動政變奪權以來便遭拘留的緬甸前文人政府的總統溫敏（Win Myint），17日獲釋，「健康情況良好」。

    溫敏所屬的政黨「全國民主聯盟」（NLD）發言人苗紐（Myo Nyunt）說，他已在位於首都奈比多的溫敏女兒家中，與溫敏本人及其家人會面。NLD是緬甸民運領袖、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬創立與領導的政黨，2021年初軍事政變後被解散。

    緬甸軍方在當年發動政變奪權前夕，便先逮捕溫敏與當時緬甸實質領導人翁山蘇姬、控以各種罪名與判刑。本月初，靠政變上台的緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）透過總統大選洗白，並於10日就職，17日宣布大特赦，包括溫敏在內的4335人獲釋。

    17日稍早，翁山蘇姬的律師表示，此前因一系列罪名被判入獄27年的翁山蘇姬，刑期已被減少1/6；目前並不清楚高齡80歲的翁山蘇姬，是否能以居家軟禁的方式服完剩餘刑期。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播