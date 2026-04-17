軍頭慶祝洗白當總統搞大特赦！緬甸前總統獲釋 翁山蘇姬減刑

緬甸前文人政府的總統溫敏獲釋。（法新社檔案照）

拜新當選與就職的緬甸總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）大赦免之賜，自2021年初軍方發動政變奪權以來便遭拘留的緬甸前文人政府的總統溫敏（Win Myint），17日獲釋，「健康情況良好」。

溫敏所屬的政黨「全國民主聯盟」（NLD）發言人苗紐（Myo Nyunt）說，他已在位於首都奈比多的溫敏女兒家中，與溫敏本人及其家人會面。NLD是緬甸民運領袖、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬創立與領導的政黨，2021年初軍事政變後被解散。

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緬甸軍方在當年發動政變奪權前夕，便先逮捕溫敏與當時緬甸實質領導人翁山蘇姬、控以各種罪名與判刑。本月初，靠政變上台的緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）透過總統大選洗白，並於10日就職，17日宣布大特赦，包括溫敏在內的4335人獲釋。

17日稍早，翁山蘇姬的律師表示，此前因一系列罪名被判入獄27年的翁山蘇姬，刑期已被減少1/6；目前並不清楚高齡80歲的翁山蘇姬，是否能以居家軟禁的方式服完剩餘刑期。

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