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    超噁！中國女子全裸高級湯泉踩到異物 打撈後驚見「多坨糞便」

    2026/04/17 17:30 即時新聞／綜合報導
    中國四川成都市近日一名女消費者前往當地知名的「FUFU湯」湯泉飯店消費，結果發現池中有糞便。（取自微博）

    中國四川成都市近日一名女消費者前往當地知名的「FUFU湯」湯泉飯店消費，結果發現池中有糞便。（取自微博）

    中國四川成都市近日一名女消費者前往當地知名的「FUFU湯」湯泉飯店消費。本想放鬆紓壓，未料此行卻成為一場驚魂記。據該女子指控，在泡湯時現場有小孩因踩到不明異物而喊叫，工作人員打撈後發現是糞便，而且還不只一坨。消息傳開後引發網路熱烈討論。

    綜合中媒報導，投訴的王小姐指出，她和友人在「FUFU湯」泡湯時聽聞同池小孩尖叫後，立即找來工作人員打撈，結果撈起來的竟是糞便，且王小姐強調「不止1、2坨，挺多的」。她更指控，業者在撈出排泄物後，並未立即進行大規模清潔，甚至讓其他不知情的客人進場泡湯。王小姐認為權益、心理健康受損，與業者多次協商求償未果，最終報警處理。

    根據公開資訊顯示，該飯店位於成都市金牛區，平日一人價格約299元人民幣（約新台幣1380元），假日為329元（約新台幣1520元），以當地水準來看並不便宜。

    不過，「FUFU湯」業者駁斥指控，表示每天都會固定更換池水，在接到異常通報的第一時間，便已依照SOP進行放水與全面消殺。至於糞便的來源，由於該區域屬於「全裸泡池」沒有安裝任何監視設備，因此無法判定是哪位顧客所為。

    針對王小姐等人的投訴，業者則反稱對方其實並未下水泡湯，只是疑似因心理不適要求免單，雙方未談攏後報警。業者也強調，此事已過一段時間，認為相關說法屬於惡意抹黑，已報警並將追究法律責任。

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