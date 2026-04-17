企圖火攻倫敦伊朗電視台大樓 3英男縱火未遂被逮

英國警方指控3人縱火未遂，他們涉嫌本週稍早在倫敦企圖縱火襲擊伊朗國際電視台辦公大樓的人員。圖為警方在該大樓所在的倉庫園區內拉起警戒線。（法新社）

英國警方今（17）日表示，已指控3人縱火未遂。他們涉嫌本週稍早在倫敦西北部企圖縱火襲擊伊朗國際電視台辦公大樓的人員。

根據《路透》報導，他們都是英國公民，包括2名成年男子和1名青少年。他們15日晚間向伊朗國際電視台母公司Volant Media的辦公大樓投擲1個點燃的容器，該容器落在停車場內。火勢很快自行熄滅，未造成任何損失或傷亡。

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總部位於倫敦的伊朗國際電視台一直對伊朗政府持批評態度。該電視台指出，在遭投擲燃燒容器前不久，1輛可疑車輛被拒絕進入其倫敦辦公地點。

警方聲稱，事發後1輛汽車駛離現場，在被附近巡邏的武裝部隊追捕後發生車禍。

遭指控縱火未遂的21歲男子麥吉尼斯（Oisin McGuinness）、19歲男子鄧恩（Nathan Dunn）和法律原因不能透露姓名的16歲青少年，將於17日在威斯敏斯特地方法院出庭。

值得注意的是，警方在此事件發生的前1日逮捕另外2名嫌疑人，他們涉嫌焚燒在倫敦北部1座猶太會堂旁的救護車。

上個月幾輛屬於猶太志願緊急救援組織Hatzola的救護車，在倫敦北部戈爾德斯格林 （Golders Green）地區的1座猶太會堂附近停車時遭縱火焚燒。

目前尚無證據表明這些事件之間存在關聯，但倫敦警察廳副廳長朱克斯（Matt Jukes）稱，他理解海外衝突和英國國內緊張局勢加劇會令人深感擔憂。

朱克斯說，「近年來倫敦的猶太社區和在倫敦的伊朗僑民，越來越成為一些意圖散播恐懼、仇恨和傷害的個人、團體和敵對國家的攻擊目標。」

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