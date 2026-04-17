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    首頁 > 國際

    菲律賓擊斃10名伊斯蘭武裝分子 查獲槍支和爆裂物

    2026/04/17 16:13 編譯謝宜哲／綜合報導
    菲律賓安全部隊擊斃10名持械的伊斯蘭激進分子。軍方聲稱，被擊斃的極端分子與馬拉韋圍城戰暴力人士有關係。圖為士兵和警察2023年12月4日抵達馬拉韋。（法新社）

    菲律賓安全部隊擊斃10名持械的伊斯蘭激進分子。軍方聲稱，被擊斃的極端分子與馬拉韋圍城戰暴力人士有關係。圖為士兵和警察2023年12月4日抵達馬拉韋。（法新社）

    菲律賓警方表示，安全部隊今日擊斃10名持有槍械的伊斯蘭激進分子，因為他們全都拒絕配合逮捕。

    根據《法新社》報導，這場警方和士兵的交火發生在菲律賓南部穆斯林人口稠密的地區，該地區是受伊斯蘭國影響的殘餘勢力活動區域。

    1份地區警方報告稱，安全部隊黎明前抵達馬蘭陶鎮（Marantao）附近準備對毛特-道拉伊斯蘭組織（Maute-Dawlah Islamiya）的領導人及其成員執行謀殺、殺人和綁架的逮捕令，在毛特-道拉伊斯蘭組織拒捕的情況下，安全部隊與其發生長達1小時的衝突。

    軍方聲稱，政府軍沒有人員傷亡，並繳獲了槍支和爆炸物。

    菲律賓陸軍第一步兵師的報告表示，該組織涉嫌策劃1月的攻擊事件，造成4名士兵死亡和1人受傷。

    該部隊指揮官巴羅基略（Yegor Barroquillo）少將在聲明中表示，被擊斃的極端分子和馬拉韋圍城戰暴力份子有關聯。

    數百名菲律賓穆斯林武裝分子和外國武裝分子2017年5月佔領民答那峨島（Mindanao）城市馬拉韋（Marawi），企圖將其建成由極端伊斯蘭教義統治的東南亞哈里發國（caliphate）的首都，政府軍5個月後結束了血腥圍城，造成一千多人喪生，許多武裝組織的高階領導人也被擊斃。

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