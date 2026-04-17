鐵達尼號救生衣百年後首次登拍賣會 預估成交價上看1千5百萬

「鐵達尼號」沉沒事故114週年之際，倖存者曾穿著過的救生衣首登公開拍賣。（圖擷取自「Henry Aldridge & Son Ltd」網站）

「鐵達尼號」沉沒事故是全球最知名的沉船事件，如今過去114年後，一件極為罕見的倖存者救生衣將於本週末進行拍賣。被稱為「一個世代僅有一次」的收藏機會，預估落槌價會在25萬英鎊（約新台幣1千零90萬元）至35萬英鎊（約新台幣1千5百萬元）。

《CNN》報導，負責此次拍賣會的拍賣行「亨利·阿爾德里奇父子」（Henry Aldridge and Son）表示，它是目前唯一一件曾由1912年災難倖存者使用、並進入拍賣市場的救生衣。這件救生衣曾由頭等艙乘客法蘭卡特利（Laura Mabel Francatelli）穿著，她是時裝設計師戈登（Lucy Duff Gordon）的秘書，隨同戈登及其丈夫前往芝加哥，3人最終都成功登上了1號救生艇並倖存。

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根據拍賣行網站描述，這件米色救生衣上印有法蘭卡特利及其他同船倖存者的簽名，結構包含12個填充軟木的帆布口袋，並配有肩墊與側邊拉帶。

拍賣行執行董事艾德里奇（Andrew Aldridge）表示，這是這艘不幸船隻有史以來拍賣中「最具代表性」的物品之一。他向《CNN》表示，這件救生衣對收藏家來說簡直是一個世代難逢的機會，因為它是「唯一一件倖存者救生衣」。並指出，儘管鐵達尼號已沉沒114年，但船上的每1位男人、女人與孩童都有自己的故事，而今天透過這些紀念品來呈現這些故事。

這件救生衣過去曾於北愛爾蘭的鐵達尼號紀念館（Titanic Belfast）展出（該館位於船隻建造地），也曾在位於美國田納西州鴿子谷的全球最大鐵達尼博物館展出。目前的持有者認為，現在是將這件具備歷史溫度的接力棒，交給下一位收藏家的最佳時機。

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