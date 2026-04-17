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    首頁 > 國際

    氣溫40度以上 日本正名「酷暑日」

    2026/04/17 13:26 駐日特派員林翠儀／東京17日報導
    日本氣象廳17日宣布，經過網路民調後，決定把氣溫達40度以上的天氣正名為「酷暑日」。2025年8月5日，日本伊勢崎站前的電子顯示器顯示氣溫為攝氏41度。（資料照，法新社）

    日本氣象廳17日宣布，經過網路民調後，決定把氣溫達40度以上的天氣正名為「酷暑日」。2025年8月5日，日本伊勢崎站前的電子顯示器顯示氣溫為攝氏41度。（資料照，法新社）

    日本氣象廳17日宣布，經過網路民調後，決定把氣溫達40度以上的天氣正名為「酷暑日」。

    日本夏日的氣溫逐年上升，高溫飆破40度的天氣已不再罕見，從1872年開始統計以來，日本國內共觀測到40度以上氣溫共108次，其中有41次集中在2023年至2025年的3年間。

    日本對於天氣炎熱的預報用語中，氣溫達25度以上稱為「夏日」，30度以上為「真夏日」，35度以上為「猛暑日」。近年來由於氣溫超過40度的日子增加，因此決定新增相關用語。事實上，日本氣象協會自2022年起，也已將40度以上的天氣稱為「酷暑日」，但尚未獲官方正式使用。

    氣象廳今年2月擬出包括「酷暑日」在內的13種名稱，透過網路徵求民眾投票，結果收集到47.8萬票，其中「酷暑日」獲得約20.2萬票高居第一，「超猛暑日」、「極暑日」、「炎暑日」和「激暑日」則緊追在後。

    網路問卷上還列出讓投票民眾提案命名的選項，結果出現了「在宅上班日」、「三溫暖日」、「鬼暑日」、「灼熱日」和「沸騰日」等有趣的命名。

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