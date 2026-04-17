未知感會增加消費欲望？ 日本調查：近9成消費者討厭隨機商品

日本調查發現，近9成消費者討厭隨機商品的購買模式；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

日本角色IP經營業者Hamaru Strategy於2026年3月28日至4月3日進行的「隨機商品相關消費者意識調查2026」中期報告，已於4月16日公開，短短一週收到3萬5千多份回覆，其中最引人注目的問題是「是否喜歡隨機商品？」，「不喜歡」與「非常不喜歡」合計高達89.9%，顯示絕大多數消費者對隨機販售持負面態度。

《おたくま經濟新聞》報導，關於不喜歡隨機商品的原因，「可能拿不到想要的商品」占98.5%、「比一般販售商品花費更多金錢」占91.6%，兩者皆為極高比例。

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另一方面，高達99.3%的受訪者曾購買過隨機商品，顯示多數粉絲其實是「明明討厭，但為了支持推角不得不買」，呈現出一種扭曲的消費現況。

更嚴重的是，對販售方式的不滿已經直接影響到對作品本身的評價。因隨機商品導致對作品印象變差的經驗中，「經常有」與「偶爾有」合計達85.2%。

此外，為了取得想要的隨機商品，有63.3%的受訪者曾購買高於原價的轉售商品。這不僅讓粉絲承擔過高成本，也反映出資金流向二級市場，成為整體產業的一大問題。事實上，有93.6%的受訪者曾因為是隨機販售而放棄購買，顯示此模式帶來了相當大的機會成本流失。

整體而言，能接受隨機販售的比例僅有16.0%。相對地，有89.7%的消費者表示，即使單價提高，也希望能以「可自行選擇商品」的形式購買。

Hamaru Strategy表示，將進一步針對本次調查進行詳細分析，並預計於6月下旬至7月上旬期間，向一般大眾免費公開完整報告。本次結果將消費者的真實心聲以明確數據呈現，預計將對未來角色商品的發展與販售模式帶來重要影響，也可能在業界內外引發更廣泛的討論。

有公司做市場調查，發現「是否喜歡隨機商品？」這題，「不喜歡」與「非常不喜歡」合計高達89.9%，顯示絕大多數消費者對隨機販售持負面態度。（圖截取自「animate onlyshop」）

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