美情資揭中國考慮供伊朗先進雷達 俄分享情報

美國媒體報導，美國與以色列對伊朗的戰爭爆發後幾天，美國情報單位發現有跡象顯示戰事可能擴大到戰場以外區域，俄羅斯與中國試圖協助伊朗削弱美以軍事行動。（法新社資料照）

美國媒體報導，美國與以色列對伊朗的戰爭爆發後幾天，美國情報單位發現有跡象顯示戰事可能擴大到戰場以外區域，俄羅斯與中國試圖協助伊朗削弱美以軍事行動。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，根據美國多名知情官員說法，五角大廈轄下國防情報局（DIA）分析人員評估認為中國正考慮是否向伊朗提供先進雷達系統。另有消息指出，俄羅斯已向伊朗分享有關中東地區美國軍事據點的情報。

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CBS News先前曾報導俄國向伊朗傳遞情資，中國則在這場衝突初期似乎就展現支援伊朗意願，甚至可能願意長期協助，顯示尋求制衡美國在中東企圖心的大國之間出現更廣泛但非正式的合作趨勢。

因事涉國安而不具名的美國官員告訴CBS News，北京曾考慮向伊朗提供X波段雷達系統。這項技術將大幅提升伊朗偵測及追蹤來襲威脅的能力，例如低空飛行的無人機和巡弋飛彈，並且可能有助於保護防空系統免於先進打擊。

這些官員說，目前尚不清楚中國最終是否推動提供先進雷達系統，但這項評估凸顯華府擔憂伊朗戰事不僅捲入區域對手，更涉及全球競爭對手願意提供關鍵協助，但不直接軍事介入。

美國國防情報局和白宮均未回應置評請求。美國中央情報局（CIA）婉拒置評。

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