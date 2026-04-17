南韓狼逃離動物園9日後被逮 經歷引熱議並催生迷因幣

從南韓大田市動物園逃脫的狼Neukgu在逃亡9天後，於今（17）日被重新捕獲。（美聯社）

從南韓大田市動物園逃脫的狼Neukgu在逃亡9天後，於今（17）日被捕獲，結束了這場牽動公眾心弦的逃亡之旅。Neukgu逃亡事件引發關注，網上甚至還出現與其相關的迷因幣（meme coin）。

根據《路透》報導，Neukgu在逃脫後曾多次被目擊。16日在距離動物園約4公里的高速公路立交橋附近發現牠的蹤跡。隨後搜救隊於17日凌晨12時44分成功捕獲Neukgu。

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Neukgu已被送回動物園接受健康檢查，目前生命徵象正常。獸醫在其腹部發現1個魚鉤並將其取出。

南韓大田市動物園表示，由於Neukgu逃脫導致動物園及其附屬主題公園關閉，需要一段時間才能重新開放。

南韓各大網路論壇都在熱議Neukgu被抓回的消息，一些文章稱Neukgu為「動物園的榮譽大使」，並表示動物園重新開放後會去探望牠。

這事件甚至催生了1種名為「Neukgu」的迷因幣，該幣於1週前出現在去中心化加密貨幣交易所。

Neukgu出生於2024年，是旨在恢復南韓狼族群的計畫的一部分，南韓狼在野外被認為已經滅絕。

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