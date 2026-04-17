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    首頁 > 國際

    美眾院否決限制總統戰爭權 川普續獲共和黨支持

    2026/04/17 11:37 中央社
    美國聯邦眾議院今天否決一項民主黨提案，內容主張只有在國會援權下，總統川普才能繼續對伊朗動武。這是民主黨推動讓國會重回戰爭權核心過程中又一次挫敗。（美聯社）

    美國聯邦眾議院今天否決一項民主黨提案，內容主張只有在國會援權下，總統川普才能繼續對伊朗動武。這是民主黨推動讓國會重回戰爭權核心過程中又一次挫敗。（美聯社）

    美國聯邦眾議院今天否決一項民主黨提案，內容主張只有在國會援權下，總統川普才能繼續對伊朗動武。這是民主黨推動讓國會重回戰爭權核心過程中又一次挫敗。

    法新社報導，美國會對已經持續6週的中東戰事日益不安，擔心戰爭成本不斷攀升、最終結局不明朗，戰爭擴大下的風險。值此之際，民主黨議員強推這項議案進入眾院院會表決。

    今天的表決大致是依黨派路線而投票，共和黨議員接近全數投下反對票，不過也有一人跑票、另一人棄權。而民主黨方面，也有一位議員投票反對自家議案。

    民主黨人認為，川普在2月28日與以色列發動的這場衝突，未經國會授權程序；而根據美國憲法，宣戰權屬於國會。

    眾院外交委員會首席民主黨議員米克斯（Gregory Meeks）在投票前表示：「我們正站在懸崖邊緣，國會必須在這位總統把大家推下懸崖前採取行動。我們每拖延一天，就更接近一場無法脫身的戰爭。」

    與3月民主黨所提類似議案相比，這次投票結果的差距已縮小，但來自共和黨的支持終究不足。

    川普至今仍有共和黨廣泛支持，儘管部分議員不滿政府拒絕公開說明戰爭財政與軍事負擔。

    在15日至16日的國會聽證會上，白宮預算主任伏特（Russ Vought）拒絕估算納稅人所需負擔的費用，也未證實參院預算委員會首席民主黨議員默克利（Jeff Merkley）估算的500億美元。

    民主黨強調，儘管限制總統戰爭權的提案屢遭否決，但還是具有意義的，因為能迫使國會議員明確表態。

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