二戰後大解禁！日本武器掀美國盟友「強烈興趣」 兩國最積極

日本首波可能批准的交易即為出口「二手巡防艦」給菲律賓。巡防艦示意圖，圖為自衛隊巡防艦「熊野號」。（美聯社）

隨著美國總統川普對盟友的安全承諾動搖，加上俄烏與中東戰爭導致美軍軍援吃緊，日本政府近期大幅放寬武器出口規定，引發國際高度關注。外媒指出，多國已對採購「日本製造」的先進武裝表現出強烈興趣，其中又以東歐波蘭、東南亞的菲律賓最為積極。

根據《路透》報導，日本首相高市早苗領導的執政黨於本週批准了武器出口規則的修正案，預計最快將於本月正式採納。這項變革旨在振興日本長期受限的軍事工業基礎。儘管日本過去奉行和平主義，但其每年的軍費開支高達600億美元，足以維持能生產潛艦、戰鬥機及飛彈防禦系統等頂尖軍械的產業規模。

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報導指出，在眾多感興趣的國家中，以波蘭與菲律賓最為積極。其中，菲律賓在南海與中國陷入海事對峙，菲國海軍正積極推動現代化。據悉，高市政府首波可能批准的交易即為出口「二手巡防艦」給菲律賓，未來還可能包含飛彈防禦系統；波蘭駐日使館官員則透露，波蘭與日本能互補軍械庫缺口，特別是在防空無人機與電子戰系統領域。

波蘭大型國防企業WB集團去年已與日本飛機製造商新明和工業（ShinMaywa）簽署了初步的無人機協議。

多位匿名歐洲外交官透露，川普在北約（NATO）政策上的不確定性，迫使盟友尋求多樣化的武器來源。一名執政黨官員更直言，日本放寬出口的核心目標之一，就是在亞洲建立一套「不依賴美國」的國防供應鏈，以因應地緣政治風險。

日本國防巨頭也已摩拳擦掌。防空系統製造商東芝宣布未來三年將招聘500名員工，並興建新的測試與製造設施。三菱電機則預計到2031年，其國防銷售額將翻倍成長至6000億日圓。

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