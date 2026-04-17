川普稱伊朗戰爭為「小小轉移視線」 美國民眾不認同

美國總統川普16日表示，伊朗戰爭在他的第二個總統任期內只是1次「小小的轉移視線」。（美聯社）

美國總統川普16日表示，伊朗戰爭在他的第二個總統任期內只是1次「小小的轉移視線」。但近期的民調顯示，美國民眾並不歡迎這場衝突。

根據《法新社》報導，川普16日在內華達州拉斯維加斯舉行的1場活動中，宣傳了他去年通過的重大稅改法案中的「小費免稅」措施，並誇耀自2025年重返總統職位後取得的經濟成就。

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川普稱「在我的第一個任期內，我們擁有了美國歷史上最好的經濟，現在我們正在更上一層樓。雖然我們把注意力轉移到了伊朗這個可愛（lovely）的國家，但我們必須這麼做，否則可能會發生非常糟糕的事。」

雖川普強調美國採取行動的必要性，但益普索（Ipsos）上週末進行的1項民調顯示，在1000多名受訪者中，有51%的人認為，伊朗戰爭不值得付出如此巨大的代價。不到24%的受訪者持相反觀點。

美國昆尼皮亞克大學15日公布的民調顯示，65%美國選民將近期油價上漲歸咎於川普，原因是自中東戰火爆發後，荷姆茲海峽一直處於關閉狀態。

民調還顯示，僅36%的選民認同川普處理伊朗問題的方式，而58%的選民表示不認同。

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