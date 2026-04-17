英法將召開盟國會議 商討維護荷姆茲海峽通行

法國總統馬克宏和英國首相施凱爾將於今（17）日主持召開的盟國會議，商討派遣多國部隊確保荷姆茲海峽的安全和貿易暢通。圖為馬克宏和施凱爾2025年1月9日在英相官邸契克斯莊園握手。（美聯社）

法國總統馬克宏和英國首相施凱爾將於今（17）日主持召開的盟國會議，商討在伊朗與美國和以色列之間的衝突結束後，派遣多國部隊確保荷姆茲海峽的安全和貿易暢通。

根據《法新社》報導，伊朗在中東戰火爆發後封鎖荷姆茲海峽，導致全球能源價格飆升。雖然伊朗與美國之後達成停火協議，但美國也開始封鎖伊朗港口。

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對此歐洲各國領導人擔心，如果封鎖持續下去，消費者將感受到通貨膨脹加劇、食品短缺以及航空燃油耗盡導致航班取消等影響。

此次與馬克宏及施凱爾一同參加會議的歐洲各國領導人，將於格林威治標準時間17日中午12時舉行會議，會議將主要以視訊方式進行。會議預計將呼籲恢復航行自由，並討論封鎖帶來的經濟後果。

據《法新社》看到的愛麗舍宮發出的邀請函顯示，各國領導人還將在條件允許的情況下，準備部署嚴格意義上的防禦性多國軍事特派團，以確保航行自由。

愛麗舍宮官員強調，這支部隊只有在戰爭結束後才會部署。馬克宏和施凱爾也曾帶頭組成歐洲部隊來支援烏克蘭，這支部隊同樣只有在對俄戰爭結束後才會部署。

愛麗舍宮還指出，會談將由「非交戰國」參與，這意味著美國、以色列和伊朗都不會參與。

施凱爾的唐寧街辦公室在1份聲明中表示，預計施凱爾將在會議上強調，無條件且立即重新開放荷姆茲海峽是「全球責任」。

聲明還補充說，施凱爾將聲稱他與馬克宏都明確承諾，建立1項多國倡議以保護航行自由和保障商業航運，並支持掃雷行動。

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