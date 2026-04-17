烏克蘭神秘「卡爾蒂亞軍團」曝光！30人志願軍變身4萬戰鬥部隊

烏克蘭「卡爾蒂亞軍團」擁有4萬人，被廣泛視為烏克蘭武裝部隊中最有效的戰鬥編制之一。（歐新社檔案照）

當一名烏克蘭農業大亨在俄羅斯入侵初期，建立一支30人的志願軍時，他並不確定自己能否活著看到接下來發生的事情。但他做到了，他所創建的部隊也是如此。

美聯社16日報導，這支「卡爾蒂亞軍團」（Khartiia Corps）現在是一支擁有4萬人的勁旅，被廣泛視為烏克蘭武裝部隊中最有效的戰鬥編制之一。它的迅速擴張反映了烏克蘭軍隊更廣泛的轉型，成為新一波部隊編制的一部分，與第三軍團（Third Army Corps）和亞速軍團（Azov Corps）一起，打破了長期被官兵批評的蘇聯時代作風。

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隨著潛在和平方案的談判停滯，而且全球注意力轉向中東，烏克蘭持續尋求其盟邦，尤其是美國提供堅實的安全保證。但對烏克蘭的許多人來說，這場戰爭強化了另一個結論：這個國家最強大的保證，最終可能是它自己的軍隊。

蘇聯解體後，烏克蘭繼承了龐大的軍隊與軍火庫。但到了2014年，俄羅斯併吞克里米亞，以及烏克蘭東部的武裝衝突，暴露了投資不足、貪腐與缺乏明確戰略所導致的弱點，從而促成大量志願者湧入，與早該進行的軍事改革。

這些改變協助烏克蘭抵禦2022年的入侵，但隨著戰爭拖延，其中一些最深層的問題：僵化的由上而下領導、過度官僚主義，以及基於害怕受罰而經常隱瞞壞消息的文化，開始故態復萌，並對戰場造成影響。

卡爾蒂亞軍團帶來了不同於後蘇聯軍隊的領導思維，並試圖建立一個重視主動性的結構，這支新部隊很少強調那些曾定義部隊的僵化形式，包括嚴格的服裝規定，到與戰鬥無關的重複性日常事務。

該軍團主要仰賴自身的招募與募款，建立一套專業的人力資源系統與強大的品牌；積極利用YouTube與社群媒體，與公眾人物合作，並簡化線上捐款的流程。

此外，卡爾蒂亞也積極引進快速發展的科技。在美國陸軍專業期刊「軍事評論」（Military Review）發表的一篇文章中，美軍少將泰勒（Curtis Taylor）指出，卡爾蒂亞2024年12月在哈爾科夫（Kharkiv）附近發動的襲擊，堪稱現代戰爭史上的里程碑，因為這是首次全部由機器人對俄羅斯陣地發動攻擊。

泰勒主張，對美國陸軍而言，這是一個呼籲重新思考其裝甲編制必須如何調整，才能在現代戰場上生存的信號。

2025年12月，卡爾蒂亞軍團在庫皮揚斯克（Kupiansk）方向發起反擊，收復該市以北的幾個村莊，並推進至奧斯基爾河（Oskil River）。華府智庫「戰爭研究所」（ISW）指出，自2025年年中以來，奪取庫皮揚斯克一直是俄羅斯的優先目標，但儘管經過數個月的努力，俄軍仍無法在該地區取得重大進展。

ISW評估認為，這次行動表明烏克蘭軍隊仍有能力「發動成功的反擊，並取得戰術上的重大進展，尤其是在俄軍過度擴張時」。

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