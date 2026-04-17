為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    義大利驚傳銀行搶案25人遭挾持2小時　歹徒得手逃逸

    2026/04/17 02:30 中央社

    一名義大利警方消息人士告訴法新社，3名搶匪今天闖入那不勒斯（Naples）一家銀行，挾持25名人質長達2小時，隨後帶著保險箱內的財物透過地道逃逸。

    消息人士說，這些蒙面搶匪在上午11時30分（格林威治標準時間9時30分）左右，闖入那不勒斯一家法國農業信貸銀行（Credit Agricole）的分行，其中一人「肯定持有武器」。他們挾持顧客與員工，而人質約兩小時後才獲救。

    英國廣播公司（BBC）報導，當地官員狄巴里（Michele di Bari）透過聲明表示，多虧應對迅速，所有人質於下午1時30分過後不久均獲釋，無人受重傷。

    根據當地媒體播出的現場畫面，警方為了進入銀行，打破了窗戶。

    但消息人士表示，搶匪經由通往「下水道」的地道逃逸。他說：「竊賊帶走數十個保險箱內的東西。」

    至於失竊物品價值多少，消息人士稱：「除了客戶外，沒人知道那些保險箱裡有什麼。」

    他表示，大約40名員警正在事發區域追查搶匪下落，部分警察帶著偵測犬一起行動，鑑識人員則在採集指紋。（編譯：楊昭彥）1150417

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播