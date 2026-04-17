揚棄人道援助 美國推「貿易重於援助」宣言恐引發反彈

美國國務卿魯比歐下令所有駐外大使館與領事館，向外國發出照會，要求他們支持川普政府推動的「貿易重於援助」宣言。（歐新社）

川普政府正推動世界各國簽署一項呼籲「貿易重於援助」（trade over aid）的聯合宣言，明確揚棄美國做為向開發中國家提供人道援助與其他支持的主要供應國的歷史。

華盛頓郵報報導，在15日發送給所有美國大使館與領事館的電報中，國務卿魯比歐（Marco Rubio）命令美國外交官員，最遲在20日前向外國發出「外交照會」（démarche），要求他們在4月底美國於聯合國提出該倡議之前給予支持。

請繼續往下閱讀...

魯比歐的指令指出，推動「貿易重於援助」可以利用聯合國系統，來「促進『美國優先』價值觀，並為美國企業創造商業機會」。

此舉正值川普政府尋求大幅重塑全球援助體系，解散美國國際開發總署（USAID），並撤回對聯合國多邊努力的資助，理由是這類倡議導致浪費、詐欺與依賴。

包括法國、德國與英國在內的其他主要外援捐助國，也跟隨川普政府的腳步，縮減對外援助，導致一種「援助大衰退」（great aid recession）的現象。研究指出，這種全面削減資金的作法，恐導致2030年出現940萬人死亡。

儘管長期以來對全球援助體系及其可能滋生的依賴性有許多批評，但懷疑論者認為，川普政府的作法將使營利性公司得以剝削較貧窮的國家。

「貿易重於援助」宣言的某些內容，據稱正在聯合國流傳。推動各國連署可能是一個指標，表明其他國家對川普政府的作為持懷疑態度。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）國際事務研究員維格斯基（Sam Vigersky）表示，這項倡議在聯合國可能不會受到歡迎，尤其是在川普政府推進其他可能被某些國家解讀為破壞該全球機構的努力之際，例如由美國設立並由川普擔任主席的「和平理事會」（Board of Peace）。

曾擔任美國駐聯合國代表團高階人道事務顧問的維格斯基說，「在我任職期間曾處理過許多外交照會，我認為這不會受到好評，因為它給人的印象是破壞了聯合國。」

川普政府在尋求與接受美國全球衛生資金的國家談判時，也面臨反彈，美方在該領域的「美國優先」作法引發指控，認為國務院將愛滋病（HIV）防治的關鍵資金，與外國政府接受有關關鍵礦產與其他自然資源的商業附帶協議綁在一起。國務院已否認這些指控。

魯比歐的電報為美國外交官提供談話要點，以協助他們向駐在國官員說明川普政府的立場。開頭的聲明是：「在川普總統領導下，美國已進入一個建立在由親商政策（放寬管制、降低稅收與解放的能源產業）推動之繁榮經濟基礎上的新黃金時代。」

雖然宣言大部分內容是相對沒有爭議地宣揚自由市場價值觀，但它也將矛頭指向當前的全球援助體系，斷言該體系「經常造成依賴、低效與貪腐」，「發展世界上所有成功經濟體的是私人企業，而不是政府援助。」

電報指出，美國駐聯合國代表團將在4月底前主辦該宣言的簽署儀式。美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）14日出席聯邦參議院外交關係委員會時，也預告了這些行動。

瓦爾茲告訴議員，「在發展方面，我們正積極讓私部門參與」，「讓我們降低資本壁壘、推動外國投資並創造就業機會，而不是製造依賴，我們將其稱為貿易重於援助。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法