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    日本Panchi翻版！墨西哥赤猴寶寶遭遺棄 緊抱絨毛狗尋母愛

    2026/04/17 01:37 國際新聞中心／綜合報導
    墨西哥6週大的赤猴Yuji每天醒來，都緊緊抱著一隻絨毛玩具狗，這個玩伴充當了代理母親的角色。（路透）

    墨西哥6週大的赤猴Yuji每天醒來，都緊緊抱著一隻絨毛玩具狗，這個玩伴充當了代理母親的角色。（路透）

    在墨西哥，6週大的赤猴（patas monkey）「Yuji」每天醒來，都緊緊抱著一隻絨毛玩具狗。這不只是一個玩具，在這個小靈長類動物被親生母親「卡瑪莉亞」（Kamaria）遺棄後，這個絨毛玩伴充當了代理母親的角色；由於卡瑪莉亞是初次為母，無法建立母性連結。

    《美聯社》16日報導，體重僅673公克的Yuji，是墨西哥西部瓜達拉哈拉動物園（Guadalajara Zoo）近期進行人工哺育的最新案例。

    Yuji的故事引起墨西哥民眾的關注，讓人聯想到日本獼猴「Panchi」，牠在被母親拋棄後，也是抱著一隻絨毛紅毛猩猩長大，並在社群媒體上爆紅。

    與Panchi不同的是，Yuji尚未與同類有過肢體接觸；牠大部分時間都待在瓜達拉哈拉動物園「動物醫學與福利綜合中心」（CIMBA）的猴子專用箱裡，由12名獸醫與生物學家照料。

    瓜達拉哈拉動物園靈長類部門負責人、獸醫魯伊斯（Ivan Reynoso Ruiz）表示，目前尚未確定何時將Yuji轉移到與其他12隻成年赤猴及3隻幼猴的共用棲息地，這將取決於牠何時斷奶，並開始攝取包含蔬果的成猴飲食。

    卡瑪莉亞在3月3日分娩後僅數小時，就開始出現不尋常行為。她難以正確地抱住她的第一個孩子，導致幼猴無法抓牢母親。

    魯伊斯指出，飼育員發現問題後，將母親與新生兒分開；這隻體重僅443公克的幼猴，需要立即安置在CIMBA的保溫箱中，以穩定體溫並保護其健康。

    這是這隻幼猴接受人工哺育的開端，動物園經常使用這個過程，來保護處於風險中的後代的健康與發展。一名照護員以日本熱門動漫角色的名字，將牠命名為「Yuji」。

    在最初的幾週裡，Yuji接受全天候的監護，並以奶瓶餵食強化配方奶。

    從一開始，Yuji就獲配一個絨毛玩具以尋求慰藉。魯伊斯說，這個玩具扮演了母親的角色，成為牠主要的安全感來源。為了保持衛生，工作人員會將原本的絨毛狗，與另外兩個玩具（一隻熊和一隻猴子）輪替，以確保牠總是有個乾淨的玩伴。

    為了刺激牠的發育，照護員在Yuji的箱子裡配置小吊床與繩索。隨著牠體重開始增加且睡眠時間拉長，照護團隊調整了餵食時間表。Yuji現在每天喝4瓶奶，第一瓶在早上7點餵食。

    儘管Punch和Yuji的故事在社群媒體上廣受歡迎，但一些動物權利倡議者反對人工哺育的作法。動物權利人士瓦倫西亞（Diana Valencia）主張，自然棲息地是無可取代的，動物「有權在屬於牠們的地方出生、成長、發展和死亡」。

    對於這些批評，瓜達拉哈拉動物園的靈長類專家強調，現代動物園提供了獨特的機會，以保護物種免受全球威脅，否則Yuji在野外很可能會死亡。

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