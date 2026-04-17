日媒：警方透過繼父手機APP鎖定地點　終發現男童遺體

日本京都府南丹市11歲男童死亡事件，日媒採訪多名調查相關人士得知，警方利用男童繼父安達優季的智慧型手機應用程式（APP）取得移動資訊進行分析，進而鎖定關鍵搜尋地點，最終發現遺體及相關證物。

男童的37歲繼父安達優季被警方以涉嫌遺棄屍體罪逮捕，於16日下午移送檢察廳。他在審訊中供稱殺害男童，並獨自棄屍。

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讀賣新聞報導，相關調查人士指出，警方解析安達優季的手機APP，分析他在男童3月23日失蹤後的移動資訊，鎖定可能停留的地點，並進行重點搜索。

警方於12日動員約50人，在距離學校西南方約6公里的山區一帶展開搜索，發現疑似男童失蹤時所穿的黑色運動鞋。當時已經是警方連續第4天在該區域進行搜索。

隔天13日，警方又在距離學校南方約2公里的山區進行搜索，最終發現男童遺體。

這兩處地點和安達家、男童就讀學校，以及3月29日發現男童黃色背包的地點都有一段距離，但是警方透過APP研判出關鍵搜索地點，最終發現鞋子與遺體。

對於安達優季坦承殺害繼子，警方正在進一步釐清詳細經過。NHK報導，警方表示，無論是警方或是兒童諮詢機構，過去都沒有接獲男童遭受虐待或施暴的通報。（編輯：高照芬）1150417

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