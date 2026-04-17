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    首頁 > 國際

    促成以色列、黎巴嫩停火10天 川普邀雙方領袖白宮會談

    2026/04/17 01:00 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普（中）表示，在他與黎巴嫩總統奧恩（右）及以色列總理納坦雅胡（左）對話後，兩國同意停火10天。（法新社）

    美國總統川普（中）表示，在他與黎巴嫩總統奧恩（右）及以色列總理納坦雅胡（左）對話後，兩國同意停火10天。（法新社）

    美國總統川普16日宣布，以色列與黎巴嫩已同意停火10天，預計美東時間下午5點開始。在此之前，以色列與黎巴嫩境內受伊朗支持的武裝組織「真主黨」（Hezbollah）已交戰1個多月。

    2天前，兩國在華府舉行數十年來的首次直接外交會談。川普說，黎巴嫩堅持必須先停止以色列與真主黨之間的戰鬥，才會參與更多談判，同時誓言將致力於解除該組織的武裝。

    川普還邀請以色列與黎巴嫩領袖前往白宮，進行他所謂的自1983年以來兩國間「首次有意義的會談」。

    川普在其「真實社群」（Truth Social）平台上寫道：「雙方都希望能看到和平，我相信這很快就會實現。」

    黎巴嫩與以色列於1983年簽署1項協議，黎巴嫩正式承認以色列，以色列則從黎巴嫩撤軍。這項協議在黎巴嫩內戰期間破裂，並於1年後正式廢除。

    川普說，在宣布停火之前，他與黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）及以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），進行「很棒的」對話。

    歐盟隨即對此表示歡迎，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）重申將繼續呼籲尊重黎巴嫩的領土完整。

    馮德萊恩在社群平台X平台發文：「我對於由川普總統斡旋、宣布的以色列與黎巴嫩10天停火協議表示歡迎。這令人感到寬慰，因為這場衝突已經奪走太多人的生命。」

    馮德萊恩說：「歐洲將繼續呼籲充分尊重黎巴嫩的主權與領土完整。我們也將繼續透過大量人道援助來支持黎巴嫩人民。」

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