川普自比耶穌、怒嗆教宗 基督教保守派鐵票傳裂痕

美國總統川普在批評教宗良十四世後，發布一張AI生成的圖片，圖中他似乎化身為耶穌基督。（法新社）

美國華盛頓郵報16日報導指出，總統川普近來行為愈發脫序，正將基督教右翼勢力的核心支持者容忍度推向極限。從自比耶穌、公然槓上教宗，到在復活節貼文使用粗鄙言詞，川普一連串舉動，讓這份長久以來的政治聯盟，面臨前所未有的考驗。

川普日前發布了一張由AI生成的圖片，圖中他身著紅白相間的長袍，神情與常見的耶穌形象如出一轍。即便在輿論壓力下刪文，川普竟辯稱該圖是在扮演「醫生」，說法令人啼笑皆非。一向支持川普的眾議院議長強生，更對此罕見表態，坦言曾要求川普撤下貼文。

請繼續往下閱讀...

此外，針對教宗良十四世引用聖經教義批評美伊戰爭，川普竟在社群媒體發動連番砲轟，指責教宗「對犯罪軟弱」、「向激進左翼靠攏」，甚至宣稱教宗的當選全歸功於他。

對此，川普任命的宗教自由委員會成員、天主教主教巴倫公開要求川普道歉，直指其言論「完全不恰當且不尊重」。

但華郵指出，儘管爭議不斷，川普在宗教保守派心中，仍保有深厚的「信任資產」。支持者認為，川普兌現了過往共和黨總統只敢流於口號的承諾，其中最重要的莫過於透過司法任命，成功推翻「羅訴韋德案」，撤銷了憲法保障的墮胎權，讓墮胎合法性回歸各州自行決定。對許多保守派而言，相較於他們認知中對宗教價值觀存有敵意的民主黨，川普是守護生命權與宗教自由的唯一堡壘。

「信仰與自由聯盟」創辦人里德指出，在保守派選民心中，川普在司法任命與支持以色列等重大議題上的實質貢獻，其重要性遠超過社群媒體上的失言風波。

只是隨著川普進入任期尾聲的「跛鴨期」，加上民調持續走低，這份由共同利益構築的城牆已出現裂痕。部分宗教領袖開始對他的反覆無常感到厭倦。福音派廣播節目主持人艾瑞克森分析：「川普正將支持者推向尷尬的境地，若不支持他，就會遭到他攻擊，這並非維持政治聯盟的長久之計。」

隨著2024年刺殺未遂事件後，部分信徒對川普的「神格化」已引發內部反彈。報導分析，基督教保守派已開始在後川普時代尋找新的代言人，渴望一位能實踐保守價值，卻不必讓他們時常為其言行背書、甚至陷入道德困境的領導者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法