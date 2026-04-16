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    西方制裁已讓俄國增1300億美元成本 拉脫維亞報告點出這些事

    2026/04/16 22:48 中央社
    拉脫維亞國家安全機構憲法保護局最新報告指出，西方制裁已對俄羅斯經濟造成顯著損失，俄國額外付出約1300億美元成本。（擷取自拉脫維亞憲法保護局官網）

    拉脫維亞國家安全機構憲法保護局最新報告指出，西方制裁已對俄羅斯經濟造成顯著損失，俄國額外付出約1300億美元成本。（擷取自拉脫維亞憲法保護局官網）

    拉脫維亞國家安全機構憲法保護局近期發布最新報告指出，西方對俄羅斯實施的制裁已對其經濟造成顯著損失，俄國額外付出約1300億美元成本，長期上有助削弱對外威脅能力。

    拉脫維亞公共媒體（LSM）日前報導，拉脫維亞憲法保護局（Constitution Protection Bureau）在最新發布的研究報告指出，短期內制裁尚不足以改變俄羅斯對外政策與在烏克蘭的軍事行動，但長期來看，制裁是限制俄羅斯能力的重要工具之一，且相關措施仍有擴大空間。

    報告引述俄方估算的情報指出，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，因需透過間接管道取得受制裁的西方商品，已額外付出約1300億美元成本（約新台幣4兆元），平均每年約325億美元（約新台幣1兆元）。

    報告並指出，依俄方預測，到2030年，包括西方制裁在內的多重因素，可能使俄羅斯對外貿易減少約1755億美元（約新台幣5.5兆元），約占現行貿易總量5％。其中，來自西方限制措施的影響最大，估計達1360億美元（約新台幣4.3兆元），涵蓋對俄企業制裁、對其貿易夥伴的次級制裁、貿易禁運及美國關稅等。

    拉脫維亞憲法保護局另引述其他俄方機構評估指出，若西方進一步加大壓力，未來5年俄羅斯能源產業可能損失約2165億美元（約新台幣6.8兆元）。憲法保護局也指出，俄方自身的數據很可能低於實際損失。

    報告指出，俄羅斯正透過多種管道尋求鬆綁制裁，特別是在涉及烏克蘭戰事的外交談判中。拉脫維亞憲法保護局認為，一旦制裁解除，將提高俄羅斯對烏克蘭、歐洲及全球的安全威脅。即使部分鬆綁，也可能為其軍事重整與對外影響行動提供額外資源。

    報告總結，制裁雖無法單獨改變俄羅斯的政策方向或迫使其停止對烏戰爭，但已有效壓縮其維持戰事或發起新衝突所需軍事重整的財政能力。

    報告表列出口損失。（擷取自拉脫維亞憲法保護局官網）

    報告表列出口損失。（擷取自拉脫維亞憲法保護局官網）

    俄羅斯對2026年到2030年間各種風險導致的對外貿易潛在損失估計。（擷取自拉脫維亞憲法保護局官網）

    俄羅斯對2026年到2030年間各種風險導致的對外貿易潛在損失估計。（擷取自拉脫維亞憲法保護局官網）

    報告最後點出，制裁無法改變普丁政權的對抗路線，也無法停止俄羅斯侵略烏克蘭，但有效削弱俄國維持戰爭，以及包括對北約在內新衝突的軍事整備財政資源。（擷取自拉脫維亞憲法保護局官網）

    報告最後點出，制裁無法改變普丁政權的對抗路線，也無法停止俄羅斯侵略烏克蘭，但有效削弱俄國維持戰爭，以及包括對北約在內新衝突的軍事整備財政資源。（擷取自拉脫維亞憲法保護局官網）

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