高市早苗入選時代雜誌「百大影響力人物」

日本首相高市早苗。（歐新社）

美國「時代雜誌」（Time）15日公布2026年全球百大最具影響力人物（The 100 Most Influential People of 2026）名單，日本首位女相高市早苗獲選為「領袖」類別代表，成為今年唯一入榜的日本人。

高市於2025年10月就任首相。東京都知事小池百合子撰文介紹，盛讚高市在其政治生涯中不斷挑戰限制，終於打破日本政壇長久以來，阻擋女性擔任國家最高決策職位的「鐵天花板」（iron ceiling）。

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小池指出，在日本婦女獲得投票權的80年後，高市終於打破這道天花板，對長期由男性主導的日本政壇帶來衝擊。「高市首相的崛起，證明日本社會已經成熟到足以選出並接納女性擔任最高領袖」。

小池強調，一個能讓女性充分發展的社會，才是人人都能展現自我本色的社會，唯有讓女性充分發展、耀眼發光，未來才會充滿活力，高市的成功正是實現此願景的重要一步。

時代雜誌每年在徵詢外部意見後，從政治、文化、藝術等領域選出百大最具影響力人物，分為「藝術家」（Artists）、「時代象徵」（Icons）、「領袖」（Leaders）、「巨人」（Titans）、「先鋒」（Pioneers）、「革新者」（Innovators）等6項類別。

與高市共同入榜的「領袖」人物，還包括美國總統川普、美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）、教宗良十四世、中國國家主席習近平、加拿大總理卡尼（Mark Carney）、以色列總理納坦雅胡、墨西哥女總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）、美國加州州長紐松（Gavin Newsom）等人。

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