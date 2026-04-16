嗆擊沉美艦、綁美軍討贖金！革命衛隊前總司令：歡迎地面進攻

伊朗伊斯蘭革命衛隊前總司令、現任伊朗最高領袖資深顧問瑞札伊（Mohsen Rezaee）。（路透社）

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）前總司令、現任伊朗最高領袖資深顧問瑞札伊（Mohsen Rezaee）週三在國營電視台，公開威脅要擊沉在荷姆茲海峽執行任務的美國軍艦。他不僅嘲諷美國總統川普企圖扮演「世界警察」卻沒實力，更宣稱若美軍發動地面進攻，將落入伊朗圈套，屆時將綁架美軍換取大量贖金。

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《紐約郵報》報導，現任伊朗最高領袖資深顧問的瑞札伊，週三身著軍裝公開向川普嗆聲，「川普想做荷姆茲海峽的警察，不過美軍沒有這個實力」。此外，他更宣稱伊朗的飛彈足以精準摧毀美國船艦，「美軍艦艇已完全暴露在伊朗飛彈射程內，我們完全有能力擊沉它們」。

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同時瑞札伊駁斥伊朗海軍已被重創的傳聞，反問美軍：「若真如此，為何美國不敢跨越荷姆茲海峽？」

針對戰局升溫的可能，瑞札伊聲稱，伊朗已經做好準備，「與害怕曠日持久戰爭的美國不同，伊朗已做好充分準備，並擁有長期戰爭的經驗」。他更誇口表示，「歡迎」美軍發起地面戰，屆時伊朗將綁架成千上萬名美國士兵作為人質，「每放一名人質，我們就能拿回十億美元贖金」。

此外，瑞札伊還反對雙方簽署停火協議，強調在伊朗的「權利」獲得充分保障前，軍方絕不撤離該海域，並強調當前的談判條件必須由德黑蘭主導，而非華府。

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