籲伊朗與美談和 赫格塞斯警告：美軍已準備好重新開戰

美國戰爭部長赫格塞斯警告伊朗，美軍已做好恢復戰鬥行動的準備。（法新社）

美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）今（16日）在記者會上警告伊朗，若伊朗不同意和平協議，美軍部署在中東的部隊，已準備好重新開戰。

綜合《路透》、《美聯社》報導，赫格塞斯在五角大廈的記者會上直言：「你們伊朗，可以選擇一個繁榮的未來，一座金燦燦的橋樑，而我們希望你們會為了伊朗人民這樣做。但如果伊朗選錯了，那他們就會遭遇封鎖，炸彈會降落在基礎設施、電力以及能源設施。」

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赫格塞斯還強調，美軍正在監視伊朗軍隊的動靜，「這不是一場公平的戰鬥，我們知道你們正在搬運哪些軍用資產，也知道你們要把它們挪去哪裡。」

他補充說，美國海軍只動用了「10%的海軍軍力」來執行封鎖任務，「這個數學很清楚。我們出動了10%世界上最強大的海軍，而你們的海軍是0%。」

與赫格塞斯一同出席記者會的美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）說明，超過10000名水兵、海軍陸戰隊以及飛行員正在執行封鎖任務，任何試圖接近封鎖線的船隻，首先會被警告調頭，否則美軍就會登船檢查，「13艘船做了明智的決定，選擇調頭。」

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