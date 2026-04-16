「文字劇透」也算侵犯著作權 東京地院判網站負責人有罪

東京地院認定「文字劇透」侵犯著作權；《哥吉拉-1.0》上映時日本東京的宣傳雕像。（路透社資料照）

關於在網站上公開電影內容（文字劇透）是否構成違反《著作權法》罪？東京地方裁判所今（16日）作出判決，認定此舉屬於侵犯著作權，判處一家網站營運公司代表有罪並予以緩刑。

《NHK NEWS》報導，被告為網站營運公司代表竹內涉。起訴指出，竹內涉自2018年至2023年間，將包括《哥吉拉-1.0》在內的電影角色名稱、對白及場景發展等內容編寫成「劇透」文並公開於網站，被控違反《著作權法》。

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庭審過程中，文章內容是否構成侵權成為爭論焦點。被告主張無罪，認為「即便透過文字說明，也無法直接感受電影的核心特徵，因此並未侵犯著作權」。然而，檢方則主張「文章足以讓讀者感受作品整體的內容，侵權情節嚴重」，要求判處有期徒刑1年6個月及罰金100萬日圓（約新台幣20萬元）。

在今天的判決中，東京地方裁判所審判長認定該行為構成著作權侵害。判決理由指出，「文章中敘述情景並節錄了特徵性的對白，能使讀者感受電影的主要劇情」。

法院進一步批評，文字劇透「可能導致電影的商品價值喪失並破壞文化發展，被告作為公司代表，以獲取廣告收入為目的開設網站並實施犯罪，責任重大」。最終判處被告有期徒刑1年6個月、罰金100萬日圓，緩刑4年。被告因不服判決，已提起上訴。

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