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    首頁 > 國際

    川普海上封鎖沒用？遭美制裁油輪駛入波斯灣 伊朗石油出口數據曝

    2026/04/16 17:05 即時新聞／綜合報導
    最新航運數據顯示，已有兩艘曾遭美方制裁的超級油輪通過海峽駛入波斯灣。（路透社）

    最新航運數據顯示，已有兩艘曾遭美方制裁的超級油輪通過海峽駛入波斯灣。（路透社）

    儘管美國總統川普下令封鎖荷姆茲海峽，但最新航運數據顯示，已有兩艘曾遭美方制裁的超級油輪，先後通過海峽駛入波斯灣。

    據《路透》報導，在週末舉行的美伊和平談判破裂後，川普隨即下令封鎖。美國中央司令部在社群平台表示，封鎖首日已成功攔截10艘船隻，堅稱「沒有任何船隻突破封鎖」。

    然而，航運監測數據卻指出，可載運200萬桶原油的超級油輪「RHN」已於週三空船駛入海灣，另一艘受制裁油輪「Alicia」也於週二過境，目標航向伊拉克。伊朗法斯通訊社（Fars news）也報導指出，一艘受美制裁的油輪已無視封鎖，成功穿越海峽前往伊朗何梅尼港（Port of Bandar Imam Khomeini），但並未具體點名該船隻名稱。數據顯示，這些油輪在過去數年均有運送伊朗原油的紀錄。

    分析師指出，這場海上封鎖預計將重創伊朗的原油出口，但伊朗仍可透過陸上儲油槽支撐每日350萬桶的產能數週。根據Kpler數據，伊朗3月的原油出口量為每日184萬桶，4月至今則維持在171萬桶左右，而2025年伊朗每日原油出口量平均為168萬桶。

    目前華府已警告，可能對伊朗原油的買家實施二級制裁，以獲取談判籌碼。而德黑蘭方面則傳出，若雙方能達成防止衝突擴大的協議，伊朗或將考慮允許船隻自由航行於阿曼一側的荷姆茲海峽。

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