遊京都小心當盤子！日本人提醒看到「這種招牌」要小心

日本最新調查指出，日本本國遊客「遠離京都」現象持續發生中。京都示意圖。（歐新社）

日本最新調查指出，雖然京都國外遊客數量持續增加，但日本本國遊客「遠離京都」現象持續發生中。日本部落客「日本人的歐吉桑」提醒，若到京都旅遊，看到店家門口使用英文做招牌，就需要注意店內可能都是「非常觀光客的價格」。

根據《讀賣新聞》報導，京都旅遊協會調查指出，當地外國旅客已經連續4年增長，然而2025年日本旅客卻比前一年減少了10%，且連續3年出現下降趨勢。分析認為，此為物價、房價雙漲而導致，顯示日本人「遠離京都」的現象正持續發生。

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「日本人的歐吉桑」今日在粉專分文表示，「京都已經不是大家曾認識的京都了」，很多日本人都不去了，相信有些外國旅客也是這樣覺得。他說，這只是市場機制，不用怪別人，也不是店家的錯，但京都已經變成「金都」了。

歐吉桑說，他不會推廣大家「不要去京都用餐」，但提醒大家，要是在店家門口看到招牌寫英文的餐廳，要特別注意，「這些都是非常觀光客的價格。」他說，如果想找到日本當地人喜愛的餐廳，最好避開這些店家，這種店都是瞄準外國旅客的店，根本不理當地日本人。

歐吉桑也直接舉出部分店家餐點售價：漢堡1600台幣、拉麵1200台幣、擔擔麵900台幣，他也挖苦：「如果您是有錢人的話，那就多多拜訪這些店吧，現在日本人越來越窮，完全吃不起了。」

相較之下，他也表示，台灣有些招牌也是寫日文，瞄準日本旅客，但這些店的價格就在合理範圍內，感謝台灣對日本遊客如此體貼。

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