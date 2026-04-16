遭胞妹控性侵 OpenAI執行長阿特曼反告誹謗證清白

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）。（法新社資料照）

人工智慧公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）遭妹妹安妮（Annie Altman）指控20多年前曾性侵她，並要求依民事訴訟給予懲罰性賠償金。阿特曼否認指控，並提出誹謗反告。

路透社報導，根據今天晚間提交給密蘇里州聖路易市（St. Louis）聯邦法院的文件，阿特曼表示，妹妹控告他未成年時期的行為，並不適用懲罰性賠償。他請求法院全面駁回安妮的提告。

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安妮的律師在下班時間，並未立即回覆路透的置評要求。

安妮指控哥哥在1997年至2006年期間，在密蘇里州克萊頓（Clayton）郊區家中，對她性侵並且強暴，當時她年僅3歲，而阿特曼12歲。安妮說，阿特曼在成年後，仍對她進行「最後數次的性侵與強暴」。

阿特曼現年為40歲。阿特曼家族表示，安妮具有心理健康上的困擾，並且也曾得到經濟上援助。

阿特曼指稱，自從在家人拒絕她「愈來愈多的經濟上」勒索後，安妮才開始在社群媒體上指控自己性侵。

這起訴訟是在2025年1月提起。

安妮在社群貼文，包含在一段影片中指稱「一位即將成為億萬富翁的科技巨頭」曾經性侵她，對此，阿特曼對安妮提出誹謗反訴訟。

阿特曼僅尋求象徵性的1美元賠償，他表示「不想讓妹妹在財務上陷於困境」，但希望透過判決來證明妹妹的指控不實。

自聊天機器人ChatGPT於2022年推出後，阿特曼已成為人工智慧（AI）浪潮的代表性人物。

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