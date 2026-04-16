又是自煮河豚中毒 日本兵庫縣政府籲民眾勿自行料理

兵庫縣政府呼籲民眾不要自行處理河豚、無論河豚種類為何，卵巢、肝臟等內臟絕對不可食用；示意圖。（資料照）

日本兵庫縣有戶人家，因食用自行處理的河豚後疑食物中毒，兵庫縣政府呼籲民眾，「請絕對不要自行處理河豚、無論河豚種類為何，卵巢、肝臟等內臟絕對不可食用」。

《MBS NEWS》報導，兵庫縣政府表示，昨（14日）上午接獲加古川健康福祉事務所轉達市內醫療機構通報，稱診治了疑似食河豚中毒的患者。

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經調查發現，一名80多歲男性將友人贈送的河豚自行宰殺後與家人食用。隔日凌晨，該名男性出現腳步不穩的症狀，隨即被緊急送醫。

據悉，該家庭當時食用的是燉煮河豚，食材中疑似包含了肝臟與卵巢等部位。由於患者食用了有毒部位，且體內檢驗出河豚毒素（Tetrodotoxin），當局判定為食中毒案件。該男性目前仍住院治療中，所幸病情正趨於好轉。

兵庫縣境內每隔數年便會發生1次河豚食中毒事件，且絕大多數是因為自行烹調釣獲的河豚所致。縣政府呼籲「絕對不要進行外行人的河豚料理」、「不論河豚種類為何，絕對不可食用卵巢、肝臟等內臟部位」。

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