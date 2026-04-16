為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    又是自煮河豚中毒 日本兵庫縣政府籲民眾勿自行料理

    2026/04/16 15:04 即時新聞／綜合報導
    兵庫縣政府呼籲民眾不要自行處理河豚、無論河豚種類為何，卵巢、肝臟等內臟絕對不可食用；示意圖。（資料照）

    兵庫縣政府呼籲民眾不要自行處理河豚、無論河豚種類為何，卵巢、肝臟等內臟絕對不可食用；示意圖。（資料照）

    日本兵庫縣有戶人家，因食用自行處理的河豚後疑食物中毒，兵庫縣政府呼籲民眾，「請絕對不要自行處理河豚、無論河豚種類為何，卵巢、肝臟等內臟絕對不可食用」。

    《MBS NEWS》報導，兵庫縣政府表示，昨（14日）上午接獲加古川健康福祉事務所轉達市內醫療機構通報，稱診治了疑似食河豚中毒的患者。

    經調查發現，一名80多歲男性將友人贈送的河豚自行宰殺後與家人食用。隔日凌晨，該名男性出現腳步不穩的症狀，隨即被緊急送醫。

    據悉，該家庭當時食用的是燉煮河豚，食材中疑似包含了肝臟與卵巢等部位。由於患者食用了有毒部位，且體內檢驗出河豚毒素（Tetrodotoxin），當局判定為食中毒案件。該男性目前仍住院治療中，所幸病情正趨於好轉。

    兵庫縣境內每隔數年便會發生1次河豚食中毒事件，且絕大多數是因為自行烹調釣獲的河豚所致。縣政府呼籲「絕對不要進行外行人的河豚料理」、「不論河豚種類為何，絕對不可食用卵巢、肝臟等內臟部位」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播