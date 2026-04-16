趁美赴中東……中國派船圍黃岩島硬槓菲律賓 衛星照曝光！

拍攝於4月11日的衛星影像顯示，在南海爭議海域黃岩島入口處出現4艘漁船。（路透）

趁美軍對伊朗作戰撤出部分在印度、太平洋部署的兵力，《路透》取得的衛星影像顯示，中國出動多艘漁船及海上浮動屏障等，圍住與菲律賓有主權爭議的黃岩島入口水域。韓媒憂心，美軍的缺位很可能向中國、北韓傳遞錯誤訊號，令航行自由受到威脅。

路透取得衛星照片分析公司Vantor的照片拍攝於本月10日、11日，疑似漁船、中國海軍或海警的船艦沿黃岩島入口下錨，11日的影像則多了一條橫跨入口的浮動屏障。

請繼續往下閱讀...

黃岩島（Scarborough Shoal，又稱民主礁）是印太地區海上主權爭端最激烈的區域之一，此前發生中國海警船故意撞擊菲律賓海洋警衛隊船隻、噴射水炮的情況。

韓媒《朝鮮日報》指出，美國2015年起在南海開展「航行自由」作戰，積極對中國施壓，但當前相當一部分美國海軍力量被部署到荷姆茲海峽附近，以應對伊朗局勢，同時將部分部署於南韓的「終端高空防禦系統」（THAAD，俗稱薩德）裝備調往中東，調派「海軍陸戰隊第31遠征支隊」（31st MEU，原駐守日本）約2200人精銳部隊趕赴中東。此前，每逢美國部署在印太地區的航母離開作戰區域接受維修、整備等時，中國都會透過各種途徑試探對中牽制力度。美軍的缺位很可能向中國、北韓傳遞錯誤信號，令航行自由受到威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法