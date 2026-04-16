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    土耳其校園槍擊案釀9死13傷 疑自戕襲擊者曾提及美國槍手

    2026/04/16 12:22 編譯謝宜哲／綜合報導
    土耳其卡赫拉曼馬拉什省1所學校15日發生槍擊案。圖為警察在事發地點封鎖街道，家屬們在一旁等待。（法新社）

    土耳其卡赫拉曼馬拉什省1所學校15日發生槍擊案。圖為警察在事發地點封鎖街道，家屬們在一旁等待。（法新社）

    土耳其15日發生重大校園槍擊案，1名14歲少年在卡赫拉曼馬拉什省（Kahramanmaras）的1所學校開槍，造成9人死亡與13人受傷，而槍手也已經死亡。警方調查結果顯示，疑似自戕的槍手曾在WhatsApp上提到美國大規模槍擊案凶手。

    根據《法新社》報導，土耳其內政部長奇夫特奇（Mustafa Ciftci）證實，槍擊事件造成9人死亡與13人受傷。傷者中有6人正在接受重症監護，其中3人傷勢危重。

    奇夫特奇表示，襲擊者是1名14歲的學生。卡赫拉曼馬拉什省省長烏努勒（Mukerrem Unluer）也說「1名學生帶著我們認為屬於他父親的槍支來到學校。他進入2間教室並隨意開槍，造成人員傷亡。」

    烏努勒聲稱，槍手是退休警察的兒子，攜帶5支槍和7個彈匣。烏努勒補充，槍手疑似在混亂中開槍自戕，目前尚不清楚槍手是被警方擊斃還是自殺身亡。

    警方已拘留凶手的父親梅爾辛利（Ugur Mersinli）和他的母親。警方說凶手曾在其WhatsApp個人資料照片中提及美國大規模槍擊案凶手羅傑（Elliot Rodger）。

    22歲的美國人羅傑於2014年在加州槍殺了6人後自殺。他曾聲稱自己因仍是處男以及被女性拒絕而感到沮喪。

    值得注意的是，此事件是土耳其在2天內發生的第二起重大校園槍擊案。土耳其東南部尚勒烏爾法省（Sanliurfa）的1所學校14日也發生槍擊案，1名曾就讀該校的攻擊者返回校園開槍造成16人受傷，槍手在犯案後隨即自戕身亡。

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